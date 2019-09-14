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14 вересня • оновлено в 16:39
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Рак у Анастасії Заворотнюк: лікарі припинили екстрене лікування

6.6т Читати матеріал російською

Лікарі зупинили інтенсивну терапію популярної російської актриси, зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, це рішення було ухвалене 14 вересня після погіршення стану артистки. Перед цим Заворотнюк виписали з клініки в Польщі – подальше лікування їй протипоказане.

Заворотнюк зверталася в кілька клінік, але тільки одна клініка в Москві погодилася прийняти її. Однак і там їй припинили спеціалізовану терапію. Актриса залишається в лікарні під наглядом.

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Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Mash

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
ракети
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