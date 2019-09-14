Рак у Анастасії Заворотнюк: лікарі припинили екстрене лікування

Лікарі зупинили інтенсивну терапію популярної російської актриси, зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк.
Як повідомляє Telegram-канал Mash, це рішення було ухвалене 14 вересня після погіршення стану артистки. Перед цим Заворотнюк виписали з клініки в Польщі – подальше лікування їй протипоказане.
Заворотнюк зверталася в кілька клінік, але тільки одна клініка в Москві погодилася прийняти її. Однак і там їй припинили спеціалізовану терапію. Актриса залишається в лікарні під наглядом.
Анастасія Заворотнюк
Mash
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про жахливий зовнішный вигляд актриси і повідомили про її ушпиталення.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.
На тлі хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.
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