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17 вересня • оновлено в 22:14
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Рак після ЕКЗ: російські онкологи заплуталися в діагнозі Заворотнюк

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Лікарі оцінили ймовірність того, що в актриси, зірки серіалу "Моя прекрасная няня" Анастасії Заворотнюк через процедури ЕКЗ розвинулася гліобластома – одна з форм пухлини головного мозку.

Як пише портал Life.ru, у померлої чотири роки тому співачки Жанни Фріске був такий же діагноз і вона також проводила штучне запліднення.

За словами хірурга-онколога Андрія Коржікова, навіть якщо в організмі немає пухлини, але схильність до неї генетично закладена, то гормональний стрес для організму, який супроводжує процедуру ЕКЗ, буде сприяти виникненню пухлини.

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"Я не схвалюю ЕКЗ, це протиприродний процес, який втручається в найбільш глибинні процеси організму", – сказав він.

Онколог Андрій Кубаш згоден із колегою і вважає, що ЕКЗ вносить свій внесок у виникнення пухлин: "Для виникнення раку в організмі повинна бути підготовлена грунт. Процедура ЕКЗ і подальша вагітність можуть стати пусковим механізмом для виникнення і зростання пухлини".

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

КП

Із думкою онкологів не згоден президент Російської асоціації репродукції людини Владислав Корсак. За його словами, доказів того, що стимуляція яєчників викликає рак мозку й інші онкологічні захворювання, немає.

"Існують тільки збіги і спекуляції на цю тему", – підкреслив фахівець.

За словами професора кафедри хірургії та онкології ФНМО РУДН Костянтина Титова, зв'язок пухлин мозку й ЕКЗ не доведена, як і зв'язок ЕКЗ із виникненням інших злоякісних пухлин.

"Сама по собі вагітність не викликає рак, але може посилити зростання вже наявних і не розпізнаних до вагітності злоякісних пухлин. Виношування дитини – не причина онкології, але, можливо, лише посилення росту не виявленого до її настання раку", – пояснив він.

У Заворотнюк запідозрили рак, як у Фріске

У Заворотнюк запідозрили рак, як у Фріске

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За даними журналістів, актрису підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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Особи
Анастасія Заворотнюк Жанна Фріске
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес плітки хвороба рак здоров'я
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Mega Death
Mega Death
Хворостовский себе ЭКО не делал(((
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