Рак після ЕКЗ: російські онкологи заплуталися в діагнозі Заворотнюк

Лікарі оцінили ймовірність того, що в актриси, зірки серіалу "Моя прекрасная няня" Анастасії Заворотнюк через процедури ЕКЗ розвинулася гліобластома – одна з форм пухлини головного мозку.

Як пише портал Life.ru, у померлої чотири роки тому співачки Жанни Фріске був такий же діагноз і вона також проводила штучне запліднення.

За словами хірурга-онколога Андрія Коржікова, навіть якщо в організмі немає пухлини, але схильність до неї генетично закладена, то гормональний стрес для організму, який супроводжує процедуру ЕКЗ, буде сприяти виникненню пухлини.

"Я не схвалюю ЕКЗ, це протиприродний процес, який втручається в найбільш глибинні процеси організму", – сказав він.

Онколог Андрій Кубаш згоден із колегою і вважає, що ЕКЗ вносить свій внесок у виникнення пухлин: "Для виникнення раку в організмі повинна бути підготовлена грунт. Процедура ЕКЗ і подальша вагітність можуть стати пусковим механізмом для виникнення і зростання пухлини".

Анастасія Заворотнюк КП

Із думкою онкологів не згоден президент Російської асоціації репродукції людини Владислав Корсак. За його словами, доказів того, що стимуляція яєчників викликає рак мозку й інші онкологічні захворювання, немає.

"Існують тільки збіги і спекуляції на цю тему", – підкреслив фахівець.

За словами професора кафедри хірургії та онкології ФНМО РУДН Костянтина Титова, зв'язок пухлин мозку й ЕКЗ не доведена, як і зв'язок ЕКЗ із виникненням інших злоякісних пухлин.

"Сама по собі вагітність не викликає рак, але може посилити зростання вже наявних і не розпізнаних до вагітності злоякісних пухлин. Виношування дитини – не причина онкології, але, можливо, лише посилення росту не виявленого до її настання раку", – пояснив він.

У Заворотнюк запідозрили рак, як у Фріске Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За даними журналістів, актрису підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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