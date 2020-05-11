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11 травня • оновлено в 21:21
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Першою отримала золоту платівку: померла зірка соулу, що увійшла в історію

1.9т
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Американська співачка Бетті Райт, яка була зіркою стилю соул, померла у віці 66 років.

Про смерть співачки повідомляє CNN. За словами журналістів, вона пішла з життя через онкологію.

"Зірка соулу, співачка Бетті Райт померла від раку", – йдеться в повідомленні.

Бетті Райт

Бетті Райт

Відзначимо, що Райт увійшла в історію, ставши першою жінкою, яка отримала золоту платівку.

Бетті Райт була відома своєю піснею "Clean up Woman" і іншими, випустила свій перший альбом в 1968 році у віці 14 років, виконуючи пісню "Дівчата не можуть робити те, що можуть зробити хлопці" ( "Girls Can not Do What Guys Can Do ").

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер знаменитий американський актор Джері Стіллер. Він був батьком голлівудської кінозірки Бена Стіллера.

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Місце
США
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