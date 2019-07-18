"Рахую дні": у Зеленського розмріялися про "Оскар"

Перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір заявив про те, що хотів би піти з політики і знімати велике кіно.

Крім того, як пише видання LB.ua він повідомив, що мріє отримати "Оскар".

Сергій Шефір theБабель

"Так, це мрія. Я рахую дні, коли повернуся до роботи. Ми хочемо робити велике кіно. Взагалі наша мрія — це "Оскар", — зізнався Шефір.

Шефір і Зеленський Телеканал 24

Крім того, помічник президента зазначив, що не знає, чи повернеться Зеленський до акторства після завершення політичної кар'єри.

"Володимир Олександрович уже давно не просто актор, а продюсер із великої літери. Він сценарист, організатор, паровозик, який рухає вагончики. Бути йому чи не бути актором після президентства — питання, на яке мені самому цікаво почути відповідь. Але я впевнений, що він зможе залишитися продюсером і створювати велике хороше кіно", — каже Шефір.

Як раніше писав OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" анонсувала новий проект, де будуть критикувати їхнього лідера і президента України Володимира Зеленського.

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