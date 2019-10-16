"Живіт болить від сміху!" Олена Кравець яскраво потролила свою участь в "Танцях з зірками". Відео

Відома артистка з "Квартал 95" Олена Кравець потролила свою участь в проєкті "Танці з зірками".

Так, вона це зробила в новому випуску "Жіночого кварталу". За сюжетом, Кравець повернулася додому після важкого дня, щоб поспати хоча б три години, але уві сні до неї прийшов її партнер Максим Леонов. Вони почали репетирувати танець і чоловік посміявся над здібностями партнерки (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Макс: "Я приходжу до тебе щоночі. І ми репетируємо". Олена: "Серйозно? Нічого не пам'ятаю!" Макс: "Воно й видно на паркеті..." — кажуть учасники мініатюри.

Олена Кравець та Максим Леонов Скріншот з відео

Зазначимо, що крім танцювальних па, уві сні з'являються пікантні моменти, які уявила собі Кравець. Вона намагалась поцілувати свого партнера, але їм постійно щось заважало.

Олена Кравець та Максим Леонов Скріншот з відео

Глядачі були в захопленні від пародії Кравець. Вони написали, що було дуже смішно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше На "Лізі сміху" команда "Дніпро" потішили пародією на президента України Володимира Зеленського та актора Станіслава Боклана.

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