"Зебра", "Гіві" і "авторитет" Кличко: як виглядали політики і артисти в армії

14 жовтня в день святий Покрови Пресвятої Богородиці, одночасно з Днем українського козацтва відзначають День захисника України.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядали українські артисти і політики, коли проходили службу в армії.

Павло Зібров та Володимир Гришко

Співаки служили в одній частині на Київщині. Павло через прізвище отримав прізвисько Зебра, а Володимира називали Гіві через анекдот про грузина, який він розповів.

Павло Зібров та Володимир Гришко

Петро Порошенко

Порошенко призвали з факультету Міжнародних відносин Київського університету ім. Т.Г. Шевченко. У військах протиповітряної оборони, провів два роки – з 1984 по 1986 рр. Служба проходила в місті Актюбінську в Казахстані.

Костянтин Стогній

Ведучого Надзвичайних новин на ICTV Костянтина Стогнія закликали в армію в 1986-му. У Прикордонних військах Стогній прослужив півроку і за цей час пройшов навчання в школі сержантського складу.

Після чого був направлений в Афганістан.

Віталій Кличко

Мера Києва закликали на строкову службу після закінчення школи в 1988 році. Кличко став армійським "авторитетом" після того, як товариші по службі дізналися, що він – чемпіон СРСР з боксу. У мера є звання майора запасу Сухопутних військ.

Михайло Поплавський

Український артист відслужив у мотострілецькій роті Білоруського військового округу. В армію його призвали в 1968 році.

Юрій Луценко

Луценко служив у ЗС під час навчання у Львівському політехнічному інституті. У 1984-1986 рр. був в полку урядового зв'язку

Андрій Кузьменко

Кузьменко потрапив в армію, коли закінчив перший курс Петрозаводского медінституту. В армії Андрій навчився водити машину.

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