"Занадто сексуально!" Емілі Ратаковскі звабила фанатів величезними грудьми

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі вразила шанувальників відвертими фото.

На них зірка позувала в купальнику чорного кольору, який ледь прикривав її груди. Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Емілі Ратаковскі Фото з Instagram

Емілі Ратаковскі у відвертому купальнику Фото з Instagram

Емілі Ратаковскі засвітила груди Фото з Instagram

Спокуслива Емілі Ратаковскі Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники були щиро захоплені новими фото зірки. Вони засипали її компліментами.

"Красива", "Ти бездоганна", "Які груди", "Занадто сексуально", — йдеться у коментарях.

Пропонуємо переглянути інші відверті фото Емілі Ратаковскі, якими вона дивувала прихильників у мережі останнім часом.

Емілі Ратаковскі сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Емілі Ратаковскі засвітила пишні груди Фото з Instagram

Емілі Ратаковскі у відвертому купальнику Фото з Instagram

Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Емілі Ратаковскі повністю оголилася на камеру Фото з Instagram

Емілі Ратаковскі в сексуальній білизні Фото з Instagram

Емілі Ратаковскі засвітила голі груди Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Емілі Ратаковскі спантеличила шанувальників підтримкою бодіпозитиву, популярність якого зростає з кожним роком. Вона знялася в провокаційній фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar, продемонструвавши неголені пахви.

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