"Займалися звірячим коханням": Соколова жорстко потролила Винника

Українська журналістка Яніна Соколова жорстко потролила співака Олега Винника, який опинився в базі "миротворця".
У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона подзвонила артисту.
"Минулого тижня я дзвонила Олегу Виннику, який записав кліп спільно з російськими зірками, які відкрито підтримали анексію Криму і війну на Донбасі. Але Олег трубку не взяв, мабуть вовчиці повели його в ліс, обнесли червоними прапорцями і всією зграєю займалися звірячим коханням з його зачіскою" , - сказала Соколова.
Винник не відповів на дзвінок Соколової.
"Не бере, так не бере. Ти сам свій вибір зробив, тому якщо Олег Винник не бере, дзвонимо Валегу Інніку. Валег, я в червоному і без ліфчика. Ось я недавно дивилася ваш кліп і у мене виникло питання -"Ви сепаратист чи дурень?", - продовжила ведуча.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Олег Винник прийняв участь в кліпі з російськими зірками, що закликали до миру між країнами. Багато з цих зірок раніше активно підтримували агресію проти України.
у Винника прокоментували те, що трапилося, пояснивши, що спонукало його заспівати з росіянами.
при цьому артист не зміг відповісти на питання, чий Крим.
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