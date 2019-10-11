"Займалися звірячим коханням": Соколова жорстко потролила Винника

Українська журналістка Яніна Соколова жорстко потролила співака Олега Винника, який опинився в базі "миротворця".

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона подзвонила артисту.

"Минулого тижня я дзвонила Олегу Виннику, який записав кліп спільно з російськими зірками, які відкрито підтримали анексію Криму і війну на Донбасі. Але Олег трубку не взяв, мабуть вовчиці повели його в ліс, обнесли червоними прапорцями і всією зграєю займалися звірячим коханням з його зачіскою" , - сказала Соколова.

Винник не відповів на дзвінок Соколової.

"Не бере, так не бере. Ти сам свій вибір зробив, тому якщо Олег Винник не бере, дзвонимо Валегу Інніку. Валег, я в червоному і без ліфчика. Ось я недавно дивилася ваш кліп і у мене виникло питання -"Ви сепаратист чи дурень?", - продовжила ведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Олег Винник прийняв участь в кліпі з російськими зірками, що закликали до миру між країнами. Багато з цих зірок раніше активно підтримували агресію проти України.

у Винника прокоментували те, що трапилося, пояснивши, що спонукало його заспівати з росіянами.

при цьому артист не зміг відповісти на питання, чий Крим.

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