"Якого біса?!" Візит пропагандиста Кремля до Києва розгнівав українців

Несподіваний візит російського телеведучого і пропагандиста Бориса Корчевнікова до Києва викликав гнів українців.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook запитав, хто з представників українських спецслужб дозволив цій людині розгулювати столицею країни.

В Україні обурилися через візит пропагандиста Корчевнікова

"Хто сьогодні з числа керівників спецслужб готовий дати роз'яснення і понести відповідальність за те, що прямий пособник російської окупації Криму безкарно перетнув кордон України і настільки ж безкарно гуляв по Києву", – обурився Чубаров.

Корчевніков в ефірі однієї з пропагандистських передач Кадр з відео

Він нагадав, що в 2014 Корчевніков отримав орден "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня – за високий професіоналізм і об'єктивність у висвітленні подій в Республіці Крим.

"Ситуація більш, ніж паскудна... Можна і потрібно вимагати від наших міжнародних парнеров не подавати руки залітним кримським колаборантам, але допускати цю мразь до себе додому... Винні мають понести відповідальність", – додав Чубаров.

У свою чергу, політолог Олег Саакян був шокований, що ведучого пропагандиста Кремля досі ніхто не вислав назад.

"Це б*ять як взагалі можливо? Воно реально у Києві? Гроші на відновлення храмової лікарні на карту "Сбєрбанку" збирає. У мене немає цензурних слів, коли ведучий роспропаганди спокійно кілька днів розгулює Києвом, а не, як мінімум, висланий назад до своєї сизрані", – зазначив він.

У мережі також пригадали Корчевнікову скандальні висловлювання про Україну. Наприклад, він присвятив цілу програму "бігу 2014 з України до Росії", де розповідав про "розстрільні списки" тих, хто нібито був проти Революції Гідності. Більш того, він особисто був присутній у 2014 році на Майдані, обзиваючи все, що відбувалося, "революцією вогню".

Корчевніков на Майдані в 2014 році Кадр з пропагандистського відео

У коментарях користувачі також обурилися через візит пропагандиста. Деякі навіть запропонували використовувати Корчевникова для обміну полоненими.

"За ґрати його! Використовувати як матеріал для обміну", "Він не пропагандист, він посередність, нехай гуляє", "Все тому, що в СБУ як були зрадники, так і залишилися", – написали українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Корчевніков приїхав до Києва перед святом Покрови Пресвятої Богородиці та вже кілька днів вільно розгулював вулицями міста. Він розповів, що займається відновленням лікарні в одному з храмів Києво-Печерської лаври.

Раніше вірянин Корчевніков потрапив у ДТП в Росії, коли їхав з друзями з церкви в Росії.

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