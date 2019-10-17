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17 жовтня • оновлено в 08:42
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"Який секс!" Кароль приголомшила шанувальників відвертим образом

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Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", вразила шанувальників спокусливим образом.

Вона позувала у відвертій сукні в смужку з глибоким деколи та вирізом між грудьми й животом. Відповідне фото Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Чекаю на Вас 22, 23, 24 грудня в Палаці Спорту на гала-концертах "Різдвяна історія з Тіною Кароль" Будуть всі", – зазвала фанатів співачка.

Тіна Кароль в спокусливій сукні

Тіна Кароль в спокусливій сукні

instagram / tina_karol

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"Яка гарна!" Дружина Зеленського викликала захват у мережі стильним образом

Її розкішний орбаз та пишні груди приголомшили шанувальників, серед яких опинилася і співачка Maruv. "Боже, яка сукня", – відреагувала любителька екстравагантного вбрання.

"Бомба, ракета, літак", "Така худенька", "Неймовірна", "Сукня створює ефект", "Який секс", – відреагували шанувальники.

Тіна Кароль в сукні з вирізом

Тіна Кароль в сукні з вирізом

instagram / tina_karol

Кароль показала пишні груди у відвертій сукні

Кароль показала пишні груди у відвертій сукні

instagram / tina_karol

"Який секс!" Кароль приголомшила шанувальників відвертим образом
"Який секс!" Кароль приголомшила шанувальників відвертим образом
"Який секс!" Кароль приголомшила шанувальників відвертим образом
"Який секс!" Кароль приголомшила шанувальників відвертим образом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кароль часто балує шанувальників чуттєвими і спокусливими кадрами. Раніше вона продемонструвала розкішний знімок, на якому позувала в піджаку на голе тіло.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Мода
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