"Який секс!" Кароль приголомшила шанувальників відвертим образом

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", вразила шанувальників спокусливим образом.

Вона позувала у відвертій сукні в смужку з глибоким деколи та вирізом між грудьми й животом. Відповідне фото Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Чекаю на Вас 22, 23, 24 грудня в Палаці Спорту на гала-концертах "Різдвяна історія з Тіною Кароль" Будуть всі", – зазвала фанатів співачка.

Тіна Кароль в спокусливій сукні instagram / tina_karol

Її розкішний орбаз та пишні груди приголомшили шанувальників, серед яких опинилася і співачка Maruv. "Боже, яка сукня", – відреагувала любителька екстравагантного вбрання.

"Бомба, ракета, літак", "Така худенька", "Неймовірна", "Сукня створює ефект", "Який секс", – відреагували шанувальники.

Тіна Кароль в сукні з вирізом instagram / tina_karol

Кароль показала пишні груди у відвертій сукні instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кароль часто балує шанувальників чуттєвими і спокусливими кадрами. Раніше вона продемонструвала розкішний знімок, на якому позувала в піджаку на голе тіло.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!