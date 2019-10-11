"Яка гаряча!" TAYANNA засвітила груди і викликала захоплення в мережі

Українська поп-виконавиця TAYANNA (Тетяна Решетняк) вразила мережу пікантним знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику з дуже глибоким декольте, засвітивши розкішні груди.

"Сьогодні рік з виходу кліпу "Фантастична жінка". Ця пісня про кожного з вас — неземних створінь з творчою душею і вогненним серцем", — написала Решетняк.

Тетяна Решетняк Фото з Instagram

Тетяна Решетняк засвітила груди Фото з Instagram

Зазначимо, що в коментарях до публікації прихильники засипали співачку компліментами.

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Тетяна Решетняк засвітила голі груди Фото з Instagram

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше TAYANNA (Тетяна Решетняк) порадувала шанувальників пікантною фотосесією в ліжку.

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