"Вже двічі ховали": близькі Заворотнюк розкрили правду про стан актриси

Близькі російської актриси Анастасії Заворотнюк розповіли про її стан.

За словами джерел, імена яких не розкриваються, зірка почувається набагато краще після операції. Однак близькі як і раніше переживають через негативну інформацію про Настю у ЗМІ, повідомляє "Комсомольская правда".

Анастасія Заворотнюк Фото: nastup.ne

"Родичі переживають, що у ЗМІ багато недостовірної інформації, Настю вже двічі ховали. Насправді вона відновлюється, проходить реабілітацію – зокрема у басейні", – розповіли співрозмовники видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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