"Вже двічі ховали": близькі Заворотнюк розкрили правду про стан актриси

Близькі російської актриси Анастасії Заворотнюк розповіли про її стан.
За словами джерел, імена яких не розкриваються, зірка почувається набагато краще після операції. Однак близькі як і раніше переживають через негативну інформацію про Настю у ЗМІ, повідомляє "Комсомольская правда".
Анастасія Заворотнюк
Фото: nastup.ne
"Родичі переживають, що у ЗМІ багато недостовірної інформації, Настю вже двічі ховали. Насправді вона відновлюється, проходить реабілітацію – зокрема у басейні", – розповіли співрозмовники видання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила у реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели у медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що актриса продовжила лікування у реабілітаційній клініці.
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