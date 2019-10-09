"Втомився бути вічно побитим собакою": з серіалу "Свати" пішов Мітяй

Російський актор Микола Добринін, який виконував роль Мітяя в серіалі "Свати", має намір покинути проєкт, оскільки втомився бути "блазнем" для сім'ї Ковальових і Будько.

Роздумувати про такий вчинок артист почав після того, як ситком покинув Анатолій Васильєв, що втілював на екрані Юрія Ковальова. Тоді за сценарієм він помер від серцевого нападу, повідомляє "Clutch.ua".

Микола Добрінин Фото: beztabu.net

За словами видання, Добриніна постійно напружував той факт, що Добронравов за планом серіалу постійно жорстко над ним жартував, а Васильєв мав інтелігентно мовчати. Він зізнався, що його акторський талант у "Сватах" був повністю закритий, а на вулиці перехожі з ним намагалися жартувати, як і Федір на екрані. Зазначається, що до цього Микола знімався в інших амплуа і не бачив себе в образі "вічно побитого собаки".

Федір Добронравов і Микола Добрінин в серіалі "Свати" Фото: fakty.u

Також додамо, що ще однією причиною покинути серіал стала невідомість з подальшою його долею через війну Росії проти України і значне оновлення акторського складу. Так, Анна Кошмал вийшла заміж і зараз чекає дитину. Ольга Артем'єва вирішила поїхати в Німеччину на невизначений термін.

Серіал "Свати" Фото: pravda.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор Федір Добронравов заявив, що зйомки серіалу "Свати-7" наразі припинені. Також актор зазначив, що через політичні негаразди його почали знімати не в Україні, а на території Білорусі.

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