"Всіх зарізав, трупи викинув у вікно": Пугачову переслідував серійний вбивця

Колишній чоловік примадонни Алли Пугачової, кінорежисер Олександр Стефанович розповів подробиці про маніяка, який переслідував співачку.

Відповідну історію він розповів у програмі "Зірки зійшлися", тема якою була "Одержимі знаменитостями" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Пугачову переслідував серійний вбивця

"Вночі одного разу ми прокинулися від того, що в нас палали двері, їх облили бензином – ми ледь загасили. Одного разу, Алла виступала на стадіоні в Ленінграді. До неї вийшов чоловік – милий, чарівний, шанувальник, і простягнув квіти. Вона їх взяла й раптом почала втрачати голос. Доспівала пісню, вибачилася – на цьому концерт закінчився. Її трясе – сльози течуть, каже: "він мені дав квіти, ось так відхилив полу піджака, показав ножа й сказав із посмішкою: я тебе зараз вб'ю", – згадав Стефанович.

Пугачовій погрожували на концерті вбивством із посмішкою Кадр з відео

За його словами, цю людину так і не спіймали. Пізніше були й інші страшні випадки. Погоні на машинах, в яких їхали фанати Пугачової з величезними плечима.

"Одного разу ми спускаємося, Алла дістає з поштової скриньки листа, відкриває, а там написано: "ти не гідна жити на цьому світі, тому що ти танцюєш гола на столі.... Для того, щоб я з тобою остаточно поговорив і вирішив всі питання, ти повинна прийти о 12 на головний поштамт", – додав режисер.

Пугачова отримала листа від маніяка про місце зустрічі Кадр з відео

Відразу після цього випадку він разом із Пугачовою відправився до міліції та залишив заяву. Їм довелося розповісти все, про що вони знали. В результаті було вирішено відправити співачку до іншої квартири, а Стефановича – на зустріч із маніяком, прихопивши із собою групу захоплення. Закінчилося тим, що того чоловіка пов'язали, а при ньому знайшли топірець.

Олександр Стефанович Кадр з відео

"Виявилося, що він сів у потяг, до Харківа, дорогою вбив двох провідниць, ще двох жінок. Всі чотири трупи викинув у вікно. Він був серійним маніяком. У нього в записнику була Пугачова, він був на неї заточений, збирав листівки. А прізвище його – Нагієв, тільки не Діма, а однофамілець. Його в 1981 році розстріляли", – підсумував він.

Маніяк Пугачової Анатолій Нагієв СтарХіт

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше про серійного вбивцю, який переслідував Пугачову в 70-х, стало відомо навесні 2019 року. Загалом він вбив у гонитві за примадонною шістьох жінок. Існувала навіть теорія, що Нагієв вибирав жертв, які зовні були схожими на співачку, але офіційних доказів цього не було.

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