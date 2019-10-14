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14 жовтня • оновлено в 16:53
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"Всіх зарізав, трупи викинув у вікно": Пугачову переслідував серійний вбивця

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Колишній чоловік примадонни Алли Пугачової, кінорежисер Олександр Стефанович розповів подробиці про маніяка, який переслідував співачку.

Відповідну історію він розповів у програмі "Зірки зійшлися", тема якою була "Одержимі знаменитостями" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Пугачову переслідував серійний вбивця

Пугачову переслідував серійний вбивця

"Вночі одного разу ми прокинулися від того, що в нас палали двері, їх облили бензином – ми ледь загасили. Одного разу, Алла виступала на стадіоні в Ленінграді. До неї вийшов чоловік – милий, чарівний, шанувальник, і простягнув квіти. Вона їх взяла й раптом почала втрачати голос. Доспівала пісню, вибачилася – на цьому концерт закінчився. Її трясе – сльози течуть, каже: "він мені дав квіти, ось так відхилив полу піджака, показав ножа й сказав із посмішкою: я тебе зараз вб'ю", – згадав Стефанович.

Пугачовій погрожували на концерті вбивством із посмішкою

Пугачовій погрожували на концерті вбивством із посмішкою

Кадр з відео

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За його словами, цю людину так і не спіймали. Пізніше були й інші страшні випадки. Погоні на машинах, в яких їхали фанати Пугачової з величезними плечима.

"Одного разу ми спускаємося, Алла дістає з поштової скриньки листа, відкриває, а там написано: "ти не гідна жити на цьому світі, тому що ти танцюєш гола на столі.... Для того, щоб я з тобою остаточно поговорив і вирішив всі питання, ти повинна прийти о 12 на головний поштамт", – додав режисер.

Пугачова отримала листа від маніяка про місце зустрічі

Пугачова отримала листа від маніяка про місце зустрічі

Кадр з відео

Відразу після цього випадку він разом із Пугачовою відправився до міліції та залишив заяву. Їм довелося розповісти все, про що вони знали. В результаті було вирішено відправити співачку до іншої квартири, а Стефановича – на зустріч із маніяком, прихопивши із собою групу захоплення. Закінчилося тим, що того чоловіка пов'язали, а при ньому знайшли топірець.

Олександр Стефанович

Олександр Стефанович

Кадр з відео

"Виявилося, що він сів у потяг, до Харківа, дорогою вбив двох провідниць, ще двох жінок. Всі чотири трупи викинув у вікно. Він був серійним маніяком. У нього в записнику була Пугачова, він був на неї заточений, збирав листівки. А прізвище його – Нагієв, тільки не Діма, а однофамілець. Його в 1981 році розстріляли", – підсумував він.

Маніяк Пугачової Анатолій Нагієв

Маніяк Пугачової Анатолій Нагієв

СтарХіт

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше про серійного вбивцю, який переслідував Пугачову в 70-х, стало відомо навесні 2019 року. Загалом він вбив у гонитві за примадонною шістьох жінок. Існувала навіть теорія, що Нагієв вибирав жертв, які зовні були схожими на співачку, але офіційних доказів цього не було.

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Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес кримінал
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