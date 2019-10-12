"Все подолаєте!" У Заворотнюк показали знакові знімки

Представники актриси Анастасії Заворотнюк привітали її та чоловіка Петра Чернишова з річницею вінчання.

Відповідні архівні фотографії та теплі слова оприлюднено на офіційній сторінці зірки серіалу "Моя прекрасна няня" в Instagram.

Заворотнюк і Чернишов в церкві instagram / a_zavorotnyuk

"11 років тому відбулося вінчання цієї прекрасної пари. Від всієї родини, від друзів і близьких, ми хочемо привітати Настю і Петра з цією особливою датою! У житті бувають різні періоди, радісні або складні, і дуже-дуже важливо, коли ти можеш повністю розділити їх з коханою людиною. Ви завжди були єдині, й зараз ми абсолютно впевнені, що вдвох ви подолаєте все", – йдеться в описі.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов instagram / a_zavorotnyuk

До посту також додали, що пара Заворотнюк-Чернишов є абсолютним доказом існування справжнього кохання.

"Тому сьогодні – за любов! Ми віримо, що вона володіє цілющою силою і творить чудеса", – підсумували представники актриси.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов instagram / a_zavorotnyuk

Річниця вінчання Заворотнюк і Чернишова instagram / a_zavorotnyuk

Заворотнюк і Чернишов - вінчання instagram / a_zavorotnyuk

Заворотнюк і Чернишов instagram / a_zavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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