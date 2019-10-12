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12 жовтня • оновлено в 15:21
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"Все подолаєте!" У Заворотнюк показали знакові знімки

1.4т Читати матеріал російською

Представники актриси Анастасії Заворотнюк привітали її та чоловіка Петра Чернишова з річницею вінчання.

Відповідні архівні фотографії та теплі слова оприлюднено на офіційній сторінці зірки серіалу "Моя прекрасна няня" в Instagram.

Заворотнюк і Чернишов в церкві

Заворотнюк і Чернишов в церкві

instagram / a_zavorotnyuk

"11 років тому відбулося вінчання цієї прекрасної пари. Від всієї родини, від друзів і близьких, ми хочемо привітати Настю і Петра з цією особливою датою! У житті бувають різні періоди, радісні або складні, і дуже-дуже важливо, коли ти можеш повністю розділити їх з коханою людиною. Ви завжди були єдині, й зараз ми абсолютно впевнені, що вдвох ви подолаєте все", – йдеться в описі.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

instagram / a_zavorotnyuk

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До посту також додали, що пара Заворотнюк-Чернишов є абсолютним доказом існування справжнього кохання.

"Тому сьогодні – за любов! Ми віримо, що вона володіє цілющою силою і творить чудеса", – підсумували представники актриси.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

instagram / a_zavorotnyuk

Річниця вінчання Заворотнюк і Чернишова

Річниця вінчання Заворотнюк і Чернишова

instagram / a_zavorotnyuk

Заворотнюк і Чернишов - вінчання

Заворотнюк і Чернишов - вінчання

instagram / a_zavorotnyuk

Заворотнюк і Чернишов

Заворотнюк і Чернишов

instagram / a_zavorotnyuk

Рівне 11 років тому відбулося вінчання цієї прекрасної пари. Від всієї родини, від друзів і близьких, ми хочемо привітати Настю і Петра з цієї особливої датою! У житті бувають різні періоди, радісні або складні, і дуже-дуже важливо, коли ти можеш повністю розділити їх з коханою людиною. Ви завжди були єдині, і зараз ми абсолютно впевнені, що вдвох ви подолаєте всі. Ваша пара - абсолютне підтвердження того, що справжня любов існує. Тому сьогодні - за ЛЮБОВ! Ми віримо, що вона володіє цілющу силу і творить чудеса! ❤️❤️❤️

Публікація від Анастасія Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес хвороба рак весілля
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