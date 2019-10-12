"Все подолаєте!" У Заворотнюк показали знакові знімки

Представники актриси Анастасії Заворотнюк привітали її та чоловіка Петра Чернишова з річницею вінчання.
Відповідні архівні фотографії та теплі слова оприлюднено на офіційній сторінці зірки серіалу "Моя прекрасна няня" в Instagram.
Заворотнюк і Чернишов в церкві
instagram / a_zavorotnyuk
"11 років тому відбулося вінчання цієї прекрасної пари. Від всієї родини, від друзів і близьких, ми хочемо привітати Настю і Петра з цією особливою датою! У житті бувають різні періоди, радісні або складні, і дуже-дуже важливо, коли ти можеш повністю розділити їх з коханою людиною. Ви завжди були єдині, й зараз ми абсолютно впевнені, що вдвох ви подолаєте все", – йдеться в описі.
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
instagram / a_zavorotnyuk
До посту також додали, що пара Заворотнюк-Чернишов є абсолютним доказом існування справжнього кохання.
"Тому сьогодні – за любов! Ми віримо, що вона володіє цілющою силою і творить чудеса", – підсумували представники актриси.
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
instagram / a_zavorotnyuk
Річниця вінчання Заворотнюк і Чернишова
instagram / a_zavorotnyuk
Заворотнюк і Чернишов - вінчання
instagram / a_zavorotnyuk
Заворотнюк і Чернишов
instagram / a_zavorotnyuk
Рівне 11 років тому відбулося вінчання цієї прекрасної пари. Від всієї родини, від друзів і близьких, ми хочемо привітати Настю і Петра з цієї особливої датою! У житті бувають різні періоди, радісні або складні, і дуже-дуже важливо, коли ти можеш повністю розділити їх з коханою людиною. Ви завжди були єдині, і зараз ми абсолютно впевнені, що вдвох ви подолаєте всі. Ваша пара - абсолютне підтвердження того, що справжня любов існує. Тому сьогодні - за ЛЮБОВ! Ми віримо, що вона володіє цілющу силу і творить чудеса! ❤️❤️❤️
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели у медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк при тямі і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
4 жовтня повідомлялося, що Заворотнюк погасила всі борги. Також передавалося, що її перевели у реабілітаційний центр.
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