"Впарює безкоштовний концерт, аби прийшли": у мережі жорстко висміяли Чичеріну, яка зібралася в Україну

Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, відома підтримкою терористів на Донбасі, 14 жовтня дасть безкоштовний концерт в місті Брянка (Україна). У мережі висміяли її вчинок.

Так, український журналіст і блогер Денис Казанський у своєму Telegram-каналі опублікував афішу майбутнього заходу і написав, що "Чичеріна остаточно прийшла до успіху".

Юлія Чичеріна Фото: 24smi.org

"Дивлюся, Чичеріна остаточно прийшла до успіху. Безкоштовні концерти у Брянську — це успіх. Не кожному підкоряються такі вершини", — з іронією написав Казанський.

Підписники журналіста підтримали його позицію і зазначили, що Любителька "Л/ДНР" готова зробити все, аби хтось прийшов на її концерт в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Чичеріна опублікувала знімок, похвалившись короткою стрижкою. Користувачі знайшли в її зовнішньому вигляді схожість з актором Іваном Охлобистіним, який також підтримує агресію РФ в Україні.

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