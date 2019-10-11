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11 жовтня • оновлено в 13:26
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"Впарює безкоштовний концерт, аби прийшли": у мережі жорстко висміяли Чичеріну, яка зібралася в Україну

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Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, відома підтримкою терористів на Донбасі, 14 жовтня дасть безкоштовний концерт в місті Брянка (Україна). У мережі висміяли її вчинок.

Так, український журналіст і блогер Денис Казанський у своєму Telegram-каналі опублікував афішу майбутнього заходу і написав, що "Чичеріна остаточно прийшла до успіху".

Юлія Чичеріна

Юлія Чичеріна

Фото: 24smi.org

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"Дивлюся, Чичеріна остаточно прийшла до успіху. Безкоштовні концерти у Брянську це успіх. Не кожному підкоряються такі вершини", — з іронією написав Казанський.

"Впарює безкоштовний концерт, аби прийшли": у мережі жорстко висміяли Чичеріну, яка зібралася в Україну

Підписники журналіста підтримали його позицію і зазначили, що Любителька "Л/ДНР" готова зробити все, аби хтось прийшов на її концерт в Україні.

"Впарює безкоштовний концерт, аби прийшли": у мережі жорстко висміяли Чичеріну, яка зібралася в Україну
"Впарює безкоштовний концерт, аби прийшли": у мережі жорстко висміяли Чичеріну, яка зібралася в Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Чичеріна опублікувала знімок, похвалившись короткою стрижкою. Користувачі знайшли в її зовнішньому вигляді схожість з актором Іваном Охлобистіним, який також підтримує агресію РФ в Україні.

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Особа
Юлія Чичеріна
Місце
Росія
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Andria Viktor
Andria Viktor
Я их путаю,Чичерина и Охлобыста,кто из их кто.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Не агрессию России против Украины она поддерживает, так кактого не существует, а освобождение Донбасса от фашисткогт режима Киева. Вот так
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