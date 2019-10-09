"Викликала огиду!" Зірка 90-х повернувся до Росії та розповів про свій шок

Колишній лідер популярного у 90-х гурту "Парк Горького" Олексій Бєлов повернувся з Америки до Росії та був шокований побаченим.

У цьому він зізнався у програмі "Доля людини" на телеканалі "Россия-1", передає "Телепрограма". Уточнюється, що в США музикант прожив близько десяти років.

"Повернулися ми з хлопцями до іншої країни. Вся музика, яка лилася з гучномовців, викликала у нас огиду. Все, що вмикали у таксі, у барах – слухати це було неможливо. Я всюди кричав: "Вимкніть, вимкніть. Я не можу це слухати", – розповів Бєлов.

Олексій Бєлов розповів про повернення до Росії instagram/belovmusic

Він зізнався, що незабаром після повернення зустрів майбутню дружину, співачку Ольгу Кормухіну, у шлюбі з якою у нього народилася дочка. Багато хто говорив музиканту, коли він повернувся, що артистка пішла в монастир або спилася.

"Коли ми зустрілися у монастирі, то я відразу звернув увагу, що на черницю вона не схожа. Та й на п'яницю теж. Менше ніж за рік ми вінчалися. Одруження для мене – це колосальна відповідальність, тому до Олі я ніколи не був одружений", – додав Бєлов.

Олексій Бєлов з дружиною і донькою instagram/belovmusic

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний комік Нурлан Сабуров розповів про побори в російському КВН, зазначивши, що учасникам доводиться витрачати власні гроші.

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