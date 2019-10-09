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9 жовтня • оновлено в 18:25
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"Викликала огиду!" Зірка 90-х повернувся до Росії та розповів про свій шок

6.6т Читати матеріал російською

Колишній лідер популярного у 90-х гурту "Парк Горького" Олексій Бєлов повернувся з Америки до Росії та був шокований побаченим.

У цьому він зізнався у програмі "Доля людини" на телеканалі "Россия-1", передає "Телепрограма". Уточнюється, що в США музикант прожив близько десяти років.

"Повернулися ми з хлопцями до іншої країни. Вся музика, яка лилася з гучномовців, викликала у нас огиду. Все, що вмикали у таксі, у барах – слухати це було неможливо. Я всюди кричав: "Вимкніть, вимкніть. Я не можу це слухати", – розповів Бєлов.

Олексій Бєлов розповів про повернення до Росії

Олексій Бєлов розповів про повернення до Росії

instagram/belovmusic

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Він зізнався, що незабаром після повернення зустрів майбутню дружину, співачку Ольгу Кормухіну, у шлюбі з якою у нього народилася дочка. Багато хто говорив музиканту, коли він повернувся, що артистка пішла в монастир або спилася.

"Коли ми зустрілися у монастирі, то я відразу звернув увагу, що на черницю вона не схожа. Та й на п'яницю теж. Менше ніж за рік ми вінчалися. Одруження для мене – це колосальна відповідальність, тому до Олі я ніколи не був одружений", – додав Бєлов.

Олексій Бєлов з дружиною і донькою

Олексій Бєлов з дружиною і донькою

instagram/belovmusic

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Особа
Олексій Бєлов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Новини Росії
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Он бы ещё в Украину съездил... А потом сравнил с Россией)
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van Dijk Max
van Dijk Max
Pyankovsky Alexey, пральна будя на уркаину
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70rus xxx
70rus xxx
Pyankovsky Alexey, так он про музыку.Что у нас,что на украине действительно современная музыка,в основном дерьмо.
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Mega Death
Mega Death
Кормухина живёт в прекрасном доме на острове по среди озера))
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