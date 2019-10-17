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17 жовтня • оновлено в 09:54
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"Вигляд хворий!" Зірка "Універу" налякала шанувальників зовнішнім виглядом

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Російська актриса, зірка серіалу "Універ" Валентина Рубцова налякала шанувальників зовнішнім виглядом.

Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала без макіяжу і укладки. Зазначимо, що Рубцова виглядала дуже втомлено.

"Той, хто озирається на своє минуле, не заслуговує майбутнього", — написала Валентина.

Валентина Рубцова

Валентина Рубцова

Фото з Instagram

Валентина Рубцова

Валентина Рубцова

Фото з Instagram

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Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію актриси. Вони написали, що Рубцова виглядає погано і навіть запідозрили, що вона хворіє.

"Вид хворий, видужуй", "У вас такий втомлений вигляд, багато працюєте?", "Ви без макіяжу?", "Старієш, Танька з" Універу", "Що трапилося? Виглядаєте не дуже", "Навіщо фотографувати себе старіючу і важко хвору?" — написали люди.

"Вигляд хворий!" Зірка "Універу" налякала шанувальників зовнішнім виглядом
"Вигляд хворий!" Зірка "Універу" налякала шанувальників зовнішнім виглядом
"Вигляд хворий!" Зірка "Універу" налякала шанувальників зовнішнім виглядом
"Вигляд хворий!" Зірка "Універу" налякала шанувальників зовнішнім виглядом
"Вигляд хворий!" Зірка "Універу" налякала шанувальників зовнішнім виглядом
"Вигляд хворий!" Зірка "Універу" налякала шанувальників зовнішнім виглядом
"Вигляд хворий!" Зірка "Універу" налякала шанувальників зовнішнім виглядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валентина Рубцова постала перед шанувальниками у вельми незвичайному образі. Актриса опублікувала фото, на якому позувала в гримі, який додав їй кілька десятків кілограмів.

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Росія
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