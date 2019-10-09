"Це була рвань!" На "Лізі сміху" потішили пародією на Зеленського та Боклана

У п'ятому сезоні гумористичної програми "Ліга сміху" команда "Дніпро" разом зі своїм тренером Ігорем Ласточкіним зробила пародію на президента України Володимира Зеленського та актора Станіслава Боклана. Так, це потішило мережу.

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі шоу. Зазначимо, що в ньому розігрувалася сценка про те, що Боклан сподівався стати прем'єр-міністром. Він чекав дзвінка від Зеленського з пропозицією (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ігор Ласточкін в ролі Стаса Боклана Скріншот з відео

"У фільмі "Слуга народу" Зеленський хто був? Президент! І в житті він президент. А я був прем'єр-міністром. Так чому ж він повинен подзвонити не мені? Або ти хочеш сказати, що все не по фільму?" — говорили від імені Боклана.

Зазначимо, що глядачі прийшли в захват від пародії на Боклана і Зеленського. Вони написали, що команда "Дніпро" "виносить всіх всуху".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня студія "95 Квартал" дала концерт в Одесі. На сцені вперше пародіювали президента України Володимира Зеленського. Цю роль зіграв гуморист Юрій Великий, який раніше був учасником дуету "Брати Шумахери". Виступ артиста викликав суперечки в мережі, про що ви можете прочитати тут.

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