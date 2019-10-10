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10 жовтня • оновлено в 21:24
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"Тепер у неї є корона!" Маркл порушила королівський протокол

6.5т Читати матеріал російською

Дружина принца Гаррі Меган Маркл вкотре грубо порушила королівський протокол. Так, герцогиня Сассекська всупереч встановленим правилам зробила селфі, а потім за допомогою фільтра "приміряла" корону.

Це сталося під час відвідування ПАР, де Меган зустрічалася із представниками бізнесу.

"Тепер у неї є корона!" Маркл порушила королівський протокол
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Бізнеследі на ім'я Ніківі Длова вирішила показати герцогині один із нових мобільних аплетів, орієнтованих на створення фотографій з подальшим застосуванням спеціальних фільтрів.

Спочатку Маркл зробила селфі, а потім скористалася фільтром і "приміряла" прикрашену квітами королівську корону. Длова виклала відео в соціальній мережі Instagram.

"Ось, тепер у неї нарешті є корона!" – прокоментувала Ніківі.

#Meghanmarkle tries on an #instagram face filter designed by @ will.hurt, @nix_indamix, and @maxwellmutanda. Great job !!! Our #Duchess looks beautiful ♥ ️ ••• #sussex #meghan #harry #meghanandharry #sussexroyalwatch #princessmeghan #princeharry #kensingtonpalace #masterarchie #duchessmeghan #windsorcastle #archiemountbattenwindsor #meghanmarkle #royal #dukeandduchessofsussex #teammeghanmarkle #archie #archieharrison #teamsussex #duchessofsussex # dukeofsussex #meghanmarkleeffect

Публікація від 🇺🇸Meghan, Harry, and Archie🇬🇧 (@meghan_harry_and_archie)

Як раніше писав OBOZREVATEL, королева Єлизавета II заборонила Меган Маркл відвідувати шотландський замок Балморал, куди вона зібралася з принцом Гаррі, в улюбленому одязі. Герцогині Сассекській за наполяганням бабусі чоловіка доведеться відмовитися від джинсів і взуття на танкетці.

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Особи
Меган Маркл принц Гаррі
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Это материал не для Обозревателя, а для глянцевых журналов. Как по мне, абсолютный трэш!!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Пустили свинью в калашный ряд! Это как любого Кацaпа пустить к людям!
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