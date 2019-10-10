"Тепер у неї є корона!" Маркл порушила королівський протокол

Дружина принца Гаррі Меган Маркл вкотре грубо порушила королівський протокол. Так, герцогиня Сассекська всупереч встановленим правилам зробила селфі, а потім за допомогою фільтра "приміряла" корону.

Це сталося під час відвідування ПАР, де Меган зустрічалася із представниками бізнесу.

Бізнеследі на ім'я Ніківі Длова вирішила показати герцогині один із нових мобільних аплетів, орієнтованих на створення фотографій з подальшим застосуванням спеціальних фільтрів.

Спочатку Маркл зробила селфі, а потім скористалася фільтром і "приміряла" прикрашену квітами королівську корону. Длова виклала відео в соціальній мережі Instagram.

"Ось, тепер у неї нарешті є корона!" – прокоментувала Ніківі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, королева Єлизавета II заборонила Меган Маркл відвідувати шотландський замок Балморал, куди вона зібралася з принцом Гаррі, в улюбленому одязі. Герцогині Сассекській за наполяганням бабусі чоловіка доведеться відмовитися від джинсів і взуття на танкетці.

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