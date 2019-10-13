"Танці з зірками": всі подробиці восьмого випуску шоу

У неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться восьмий прямий ефір "Танців з зірками", темою якого стане "Битва за життя". Учасники продемонструють на паркеті лише танці бальної програми.

Пари, які потраплять в зону ризику, будуть боротися за шанс залишитися в проекті. Їм доведеться продемонструвати танець, який стане для них сюрпризом. OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці.

Сюрпризом для всіх стане повернення на проект видатного балетмейстра і Народного артиста України Григорія Чапкіса. Саме він був одним з членів журі "Танців з зірками" тринадцять років тому.

Григорій Чапкіс

Ведучими балкона, які зустрічатимуть зірок після виступів стануть шоумен Потап разом зі своїм одинадцятирічним сином Андрієм.

Потап і його син

Як раніше писав OBOZREVATEL, під час шостого ефіру шоу "Танці з зірками" актриса Ксенія Мішина та її партнер Женя Кот розбурхали глядачів сексуальним танцем. Вони виконали Джаз під пісню "Cell block tango", яка є саундтреком до фільму "Чикаго".

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