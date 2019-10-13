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13 жовтня • оновлено в 12:01
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"Танці з зірками": всі подробиці восьмого випуску шоу

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У неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться восьмий прямий ефір "Танців з зірками", темою якого стане "Битва за життя". Учасники продемонструють на паркеті лише танці бальної програми.

Пари, які потраплять в зону ризику, будуть боротися за шанс залишитися в проекті. Їм доведеться продемонструвати танець, який стане для них сюрпризом. OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці.

"Танці з зірками": всі подробиці восьмого випуску шоу
Новини
"Сексуально й спокусливо!" Кот і Мішина завели мережу відвертим виступом на шоу "Танці з зірками"

Сюрпризом для всіх стане повернення на проект видатного балетмейстра і Народного артиста України Григорія Чапкіса. Саме він був одним з членів журі "Танців з зірками" тринадцять років тому.

Григорій Чапкіс

Григорій Чапкіс

Ведучими балкона, які зустрічатимуть зірок після виступів стануть шоумен Потап разом зі своїм одинадцятирічним сином Андрієм.

Потап і його син

Потап і його син

Як раніше писав OBOZREVATEL, під час шостого ефіру шоу "Танці з зірками" актриса Ксенія Мішина та її партнер Женя Кот розбурхали глядачів сексуальним танцем. Вони виконали Джаз під пісню "Cell block tango", яка є саундтреком до фільму "Чикаго".

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Тема
Танці з зірками
Особи
Олексій Потапенко (Потап) Катерина Кухар Влад Яма
Місце
Україна Київ
Тег
Танці з зірками
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