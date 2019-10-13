"Скажи людям правду!" Відома блогерка різко звернулася до Заворотнюк

Скандальна російська блогерка Лена Міро зажадала від сім'ї актриси Анастасії Заворотнюк розповісти правду про стан хворої.

У своїй колонці в Livejournal вона висміяла той факт, що родичі зірки серіалу "Моя прекрасна няня" критикують ЗМІ за брехню, а самі не дають жодної інформації, щоб уникнути домислів у мережі.

"Добре, раз погані заголовки – брехня, що тоді – правда? А правда, на мій скромний погляд, полягає у тому, що, якщо ти дійсно хочеш, щоб оточуючі перестали будувати здогади, а ЗМІ придумувати клікбейт заголовки, піди й скажи людям правду. Досить адже одного докладного коментаря, щоб всі спекуляції припинилися", – обурилася Міро.

Заворотнюк з сім'єю instagram / a_zavorotnyuk

На її думку, твердження родичів, що вони не готові до візитів непрошених гостей до клініки, є брехнею.

"Чомусь здається, що саме цього ви й хочете. І робите все, щоб це було. Досить самим сказати, що відбувається із Заворотнюк, як ніякої балаканини щодо її стану більше не буде. Мовчання ж родичів просто дає поживу чуткам і, як наслідок, все це обговорюється в Інтернеті. І вибачте мене, але я впевнена, що цей принцип всі розуміють. І раз розуміють, але не роблять цього, то значить хочуть саме того, що й відбувається – побільше спекуляцій на тему стану Анастасії. А раз вони цього хочуть, то це – або піар, або бажання зібрати грошей, або ще щось подібне", – наголосила блогерка.

Сім'ю Заворотнюк розкритикували за мовчання instagram / a_zavorotnyuk

Нагадаємо, що раніше родичі звинуватили ЗМІ у брехні на тлі інформації про те, що Заворотнюк перебуває у стані сопору й не реагує на навколишнє оточення. Вони навіть показали обличчя репортерів, які знімають все, що відбувається біля клініки.

У відповідь численні шанувальники накинулися на сім'ю актриси, звинувативши в хайпі та піарі, так як у Заворотнюк всі мовчать, а кількість підписників в соціальних мережах стає дедалі більшою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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