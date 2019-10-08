"Сказали, що не зможу мати дітей": як виглядають спадкоємці Бочкарьової

Російська актриса Наталя Бочкарьова, яку затримали з наркотиками в Москві, страждала від безпліддя. Зірка серіалу "Щасливі разом" розповіла, що лікарі довгий час ставили їй невтішний діагноз, але в підсумку вона народила двох дітей.
OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядають спадкоємці актриси.
cosmo.ru
Перший раз в 6-й клас! ☺️📚👨🏻🎓👩🏻🎓📚✌🏻 Вітаю всіх школярів та їхніх батьків, вчителів та працівників сфери освіти з початком нового навчального года👏🏻 Бажаю діткам старанності в навчанні, батькам і вчителям - терпіння в нелегкій праці по навчанню і вихованню дітей! Низький уклін всім, хто обрав професію вчителя і йде по цій благій і нелегкої дороги! 🙏🏻 💐💐💐 # школа # навчання # натальябочкарева # nataliabochkareva # bochkareva # Бочкарьова # school # schoolgirl # schoolboy # діти # вчителя # всемлюбві
39-річна Бочкарьова виховує двох дітей: 12-річного сина Івана і 11-річну дочку Марію від колишнього чоловіка Миколи Борисова. Актриса змогла стати мамою, хоча лікарі поставили їй діагноз "безпліддя".
"Спочатку я лікувалася, купу грошей витратила. Потім все це затягувалося, дійшло до того, що я не могла без сліз дивитися на дітей. Я вже перестала лікуватися, жила з кішками-собаками, ходила до Матронушки. Мабуть, мене почули. Я дізналася в розпал зйомок, що вагітна", - поділилася якось артистка.
Собеседник
ivona.bigmir.net
cosmo.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилася інформація про затримання Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має більше 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на грунті галасу навколо персони Бочкарьової, у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, але помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
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