"Сказали, що не зможу мати дітей": як виглядають спадкоємці Бочкарьової

Російська актриса Наталя Бочкарьова, яку затримали з наркотиками в Москві, страждала від безпліддя. Зірка серіалу "Щасливі разом" розповіла, що лікарі довгий час ставили їй невтішний діагноз, але в підсумку вона народила двох дітей.

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39-річна Бочкарьова виховує двох дітей: 12-річного сина Івана і 11-річну дочку Марію від колишнього чоловіка Миколи Борисова. Актриса змогла стати мамою, хоча лікарі поставили їй діагноз "безпліддя".

"Спочатку я лікувалася, купу грошей витратила. Потім все це затягувалося, дійшло до того, що я не могла без сліз дивитися на дітей. Я вже перестала лікуватися, жила з кішками-собаками, ходила до Матронушки. Мабуть, мене почули. Я дізналася в розпал зйомок, що вагітна", - поділилася якось артистка.

Собеседник

ivona.bigmir.net

cosmo.ru

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