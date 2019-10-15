"Сидить один в чотирьох стінах": від важкохворого Моїсеєва відвернулися близькі

Після двох інсультів відомий російський артист Борис Моїсеєв живе в повній самоті, від нього відвернулися друзі і знайомі.

Про це розповів організатор його концертів Сергій Лавров в програмі "Ти не повіриш!".

"Я розумію, що це не той Борис Моїсеєв, який виходив і ух! Тобто, він одним клацанням підривав зал, і раптом це все пропало. І потихеньку почали відвертатися люди. Почали відходити продюсери, які з ним працювали, заробляли на ньому, промоутери і друзі, які були з ним поруч", — сказав Лавров.

Борис Моїсеєв Фото з Instagram

Він зазначив, що одним з небагатьох, хто не забуває артиста, залишився його директор Сергій Горох. Чоловік досі підтримує Моїсеєва в міру можливості. Крім того, Лавров пояснив небажання співака йти на контакт з журналістами

"Борис зараз не бере трубку, тому що не хоче показувати себе зі слабкого боку. Він дуже сильна людина. При смерті він не перебуває. Він нерідко сидить один у чотирьох стінах. Він нічого не розпродає. У Бориса є пенсія 50 тисяч рублів. Він заслужений артист Росії", — додав Сергій.

Борис Моїсеєв з друзями Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Борис Моїсеєв заявив, що дізнався дату своєї смерті у провісниці в Парижі. У березні його директор розповів, що артист досі не може впоратися з серйозними наслідками важкого захворювання. Він погано розмовляє і не може швидко сформулювати думку.

Він також відвідував ювілейний концерт близької подруги Алли Пугачової. Користувачі помітили, що артист дуже погано ходив і не пересувався самостійно.

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