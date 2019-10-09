"Секс": зірка російських серіалів завела мережу пікантним відео

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань поділилася з шанувальниками пікантним відео.
Відповідний ролик артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику в океані (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Мій океан", — лаконічно прокоментувала публікацію Горбань.
Марія Горбань
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від відео зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на пікантні фото Марії Горбань, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Марія Горбань оголила "п'яту точку"
Фото з Instagram
Марія Горбань сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Марія Горбань гола у ванній
Фото з Instagram
Марія Горбань повністю оголилася
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань вразила шанувальників еротичним танцем. Так, на відео зірка з'явилася у відвертому купальнику, рушнику на голові і сонцезахисних окулярах.
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