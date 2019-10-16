"Секс!" Сєдокова завела мережу спокусливим фото

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, вразила шанувальників спокусливим знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши пишні форми.

"Білий пісок і мільйон найсолодших обіймів. Такі у нас з Моною канікули", — написала Сєдокова.

Анна Сєдокова Фото з Instagram

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони залишили багато приємних коментарів.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Анни Сєдокової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Анна Сєдокова засвітила голі груди Фото з Instagram

Спокуслива Анна Сєдокова Фото з Instagram

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Анна Сєдокова у відвертому вбранні Фото з Instagram

Анна Сєдокова продемонструвала "пяту точку" Фото з Instagram

Анна Сєдокова в сексуальній білизні Фото з Instagram

Анна Сєдокова повністю оголилась Фото з Instagram

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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