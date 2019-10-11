"Пронизав страшний біль": стало відомо про НП із дочкою Полякової

Дочка української співачки Олі Полякової Маша розповіла, що у неї проблеми зі здоров'ям.

У своєму Instagram-сторіс дівчина показала руку, яка опухла, але сама Марія і гадки не має, що трапилося.

Оля Полякова з донькою hronika.info

"Я почала грати на піаніно. Мене пронизав страшний біль. У мене боліла рука два дні, але це був просто жахливий біль. Тепер я її засунула в гарячу воду із сіллю. Я їду до лікарні, тому що у мене якась фігня з рукою", – сказала на одному з відео Маша.

Маша Полякова розповіла, що травмувала руку Сторіс - кадр з відео

Пізніше вона показала, як їхала в машині, зазначивши, що до лікарні їхати цілих 12 годин. Після відвідин доктора дочка Полякової записала ще один ролик.

"Мені ніхто не повірив, що у мене болить рука, а вона болить, дуже сильно. Висновок, ніхто мені не вірить", – підсумувала Маша.

Маша Полякова показала руку, яка опухла Сторіс - кадр з відео

Маша Полякова після візиту до лікаря Сторіс - кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2019 року зі Машею вже траплялася НП, через яку її відвезли до лікарні. У дівчини трапився дихальний спазм у автобусі, через що вона не могла дихати.

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