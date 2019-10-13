"Поводиться, як королева!" Міддлтон заборонила принцу Чарльзу бачитися з онуком

Мама герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон Керол Міддлтон заборонила принцу Чарльзу бачитися з його 6-річним онуком Джорджем.

Зазначається, що між членами королівської сім'ї і їх найближчими родичами панують напружені відносини, пише International Business Times.

delfi.lv

"Вони не дають мені можливості бачитися з онуком. Керол домоглася свого – вона повністю завідує розкладом дня Джорджа і поводиться так, ніби вона королева", – поскаржився принц Чарльз близьким друзям.

hellomagazine.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і принц Вільям вперше привели принца Джорджа і принцесу Шарлотту на футбольний матч.

Зокрема, сімейство прийшло підтримати футболістів на місцевий стадіон Керроу-роуд.

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