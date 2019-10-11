"Попереду важкі часи": Роговцева зворушливо звернулася до українських військових

Герой України, велика актриса театру та кіно Ада Роговцева привітала українських військових із наступаючим Днем захисника, який відзначається 14 жовтня.

Вона попередила захисників країни на телеканалі "Україна", що на них чекають попереду важкі часи, і звернулася до них із проханням.

"Вітаю всіх із Днем захисника України, тому що в Україні ми всі повинні бути захисниками нашої Батьківщини. З 2014-го року їжджу з колегами до наших військових, і де б ми не були, де б не виступали – це дуже потрібно. Людям необхідно тепло, почути добре слово, щоб їх обійняли, подивилися уважно в очі. Вони повинні відчути, що за них моляться", – сказала Роговцева.

Ада Роговцева привітала військових Телеканал "Україна"

Вона додала, що це основна робота українців. За словами актриси, вона вдячна долі, що Господь дав сили жити, бачити, відчувати, любити.

"Я вас усіх дуже люблю! У вас іще попереду важкі часи, коли треба повернутися додому і мати мудрість у тому, щоб прощати тих, хто не знає, що ви бачили, через що ви пройшли, який це жах, бруд, кров, – війна. Ви це знаєте, тому будьте до нас поблажливі, адже дуже багато хто з нас навіть не замислюється над тим, як ви воюєте, рятуєте один одного, захищаєте нашу батьківщину. Із вашим днем, хлопці", – додала артистка.

Ада Роговцева Facebook.com/teatrnalevomberegy

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роговцева "зізнавалася в любові" режисеру гучного фільму "Кіборги" Ахтему Сеітаблаєву. Що примітно, артистка неодноразово відвідувала зону АТО/ООС. Пізніше актриса зізнавалася, чому це робить.

Влітку 2019 року Роговцева попереджала Україну, що необхідно обов'язково вступити до НАТО, щоб захиститися від зовнішньої загрози.

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