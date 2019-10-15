"Похабно пародіював": у Росії розгорівся скандал через травесті-двійника померлої артистки

Сім'я народної артистки РРФСР Валентини Толкнулової, яка померла у 2010 році, поскаржилася в прокуратуру на травесті-двійника співачки під псевдонімом Пелагея Бабкіна.

Як повідомляє "Комсомольська правда", брати покійної зірки виявили численні виступи Павла Богданова (справжнє ім'я діви) у мережі й були обурені тим, що він робив пародії.

"У мене немає слів. Одна справа – виконувати хіти моєї сестри, тим самим приносячи дань поваги, а зовсім інше – похабно пародіювати і кривлятися, відпускаючи вульгарні сальні жарти. Та ще й місця виступів нижче плінтуса", – заявив Володимир Толкунов.

Травесті-двійник Толкунової КП

Родичі хочуть притягнути пародиста до кримінальної відповідальності за незаконне використання інтелектуальної власності.

Уточнюється, що травесті-діва їздить Росією зі своїм шоу, виступає на "блакитних вечорах" і "Lovegay Party". Тим часом, сам Богданов оголосив себе офіційним двійником Толкунової. На думку артиста, він схожий на співачку, як дві краплі води.

Пелагея Бабкіна (зліва) - Валентина Толкунова (праворуч)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Валентина Толкунова померла 22 березня 2010 року в віці 63-х років після важкої хвороби. Її поховали на Троєкуровському кладовищі 25 березня.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram