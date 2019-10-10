"Петре, ти г*ндон!" Українців розлютив музикант із Харкова, який побажав смерті бійцям ЗСУ

Музикант із Харкова Петро Мальцев, який оскандалився побажанням смерті бійцям ЗСУ, викликав гнів українців у мережі.

У коментарях на нього посипалися образи та критика з боку користувачів, адже їх зачепили слова харків'янина, котрий обізвав військових "хр*новими воїнами", яких "мають перебити".

"Г*ндон, ти ще живий", "Прочитай, скільки наша країна натерпілася від "скрєпної"! Мало жертв, щоб зрозуміти, що немає ніякої дружби", "Мій чоловік там із 2015 року добровольцем служить. Якщо думаєш, що вони там із місцевим населенням воюють,то ти або дурень, або с*пар", "Сам, г*идо с*парська, здохнути не бажаєш?" – обурилися люди.

Петро Мальцев оскандалився побажанням смерті бійцям ЗСУ Фото: Facebook Петра Мальцева

Мальцев у відповідь спробував огризнутися, що насправді він ніякий не "с*пар", тому що бажає миру: "Моя думка, щоб настав мир, і всі чоловіки й сини повернулися до родин. Звичайно, інтереси країни, як і Крим, здавати не можна, але й війну потрібно закінчувати", – відповів він на критику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український композитор Володимир Бистряков образив українських добровольців на Донбасі, заявивши, що ті грабують, руйнують будівлі та перетворюють будинки культури на туалети.

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