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10 жовтня • оновлено в 21:24
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"Петре, ти г*ндон!" Українців розлютив музикант із Харкова, який побажав смерті бійцям ЗСУ

10.2т Читати матеріал російською

Музикант із Харкова Петро Мальцев, який оскандалився побажанням смерті бійцям ЗСУ, викликав гнів українців у мережі.

У коментарях на нього посипалися образи та критика з боку користувачів, адже їх зачепили слова харків'янина, котрий обізвав військових "хр*новими воїнами", яких "мають перебити".

"Г*ндон, ти ще живий", "Прочитай, скільки наша країна натерпілася від "скрєпної"! Мало жертв, щоб зрозуміти, що немає ніякої дружби", "Мій чоловік там із 2015 року добровольцем служить. Якщо думаєш, що вони там із місцевим населенням воюють,то ти або дурень, або с*пар", "Сам, г*идо с*парська, здохнути не бажаєш?" – обурилися люди.

Петро Мальцев оскандалився побажанням смерті бійцям ЗСУ

Петро Мальцев оскандалився побажанням смерті бійцям ЗСУ

Фото: Facebook Петра Мальцева

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Мальцев у відповідь спробував огризнутися, що насправді він ніякий не "с*пар", тому що бажає миру: "Моя думка, щоб настав мир, і всі чоловіки й сини повернулися до родин. Звичайно, інтереси країни, як і Крим, здавати не можна, але й війну потрібно закінчувати", – відповів він на критику.

"Петре, ти г*ндон!" Українців розлютив музикант із Харкова, який побажав смерті бійцям ЗСУ
"Петре, ти г*ндон!" Українців розлютив музикант із Харкова, який побажав смерті бійцям ЗСУ
"Петре, ти г*ндон!" Українців розлютив музикант із Харкова, який побажав смерті бійцям ЗСУ
"Петре, ти г*ндон!" Українців розлютив музикант із Харкова, який побажав смерті бійцям ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український композитор Володимир Бистряков образив українських добровольців на Донбасі, заявивши, що ті грабують, руйнують будівлі та перетворюють будинки культури на туалети.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
скандали шоу-бизнес
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Харченко Александр
Харченко Александр
Тошнотворное нчтожество. считающее себя певцом, решило хоть так мерзко и гнусно прославиться - лизнуть жОпу кремлю...
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hunt andres
hunt andres
Взбаламутил Петр квачливое рагульское болото. Вонь пошла вместе с комментами шароварного сегмента укросети)))
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Ох и не любят свидомые правду!!! Чел всё верно сказал :-- хватит гражданской войны,хватит убивать друг друга, свидомые ДУРЯТ УКРАИНЦЕВ войной с Россией!!!! Вот такая она правда, свидомые, та,которую вы боитесь....
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