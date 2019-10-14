"Перемоги та металевої волі!" Зірки потужно привітали українців зі святами

Зірки 14 жовтня привітали своїх близьких і співгромадян з двома великими святами – День захисника України і Покрова Пресвятої Богородиці.

Так, телеведуча Маша Єфросиніна привітала чоловіка й сина з чоловічим торжеством, опублікувавши зворушливе спільне відео.

"Мої захисники: від страхів, від самотності, від смутку, від зовнішніх обставин! Мої захисники, які приймають мене всякою! Поки я вважаю годинник, щоб уткнутися в колючу бороду одного й потискати солодкі щоки іншого, поцілуйте терміново ваших найрідніших захисників", – написала Єфросиніна.

Українська журналістка Яніна Соколова зворушливо привітала українських захисників.

"С праздником, наши герои и героини, защитники и защитницы. Только благодаря ВАМ мы каждое утро видим восход солнца , а вечером – его закат. Только благодаря ВАМ мы ощущаем, что находимся под защитой. Только благодаря ВАМ живём мы и наши семьи. Гордимся! Верим! Ждём! Любим", – привітала вона.

Актор з фільму "Киборги" та учасник АТО Роман Семисал цього дня вшанував пам'ять товариша, якого вбили російськими "Градами".

"Слава, високий білявий інтелігент, далеко за 40 років. Каже тихо, винувато усміхається через те, що не встигає за нами, молодшими. Через його чисту правильну російську мову зрозуміло, що він має вищу освіту. Таких недолюблюють в армії.. . І мені трохи шкода, що його мобілізували разом із нами – занадто тонкошкірий він для війни. Сьогодні у нас стрільби, після чого нас розкидають по різних частинах. Слава вже відстрілявся, лежить з травичкою в зубах, дивиться на мене з пращурами і ввічливо питає: "Рома, це правда, що ви граєте Стуса у театрі?". Я питаю у нього, звідки йому це відомо, я нікому не розповідав у тренувальному таборі про свою роботу. Слава хитро посміхається і відповідає: "... знайомі люди підказали...". Це – наш з ним перша та остання розмова. Слава скоро загине під російськими "Градами". Але зараз ми про це не знаємо", – написав Семігал.

Зірковий тренер шоу "Х-Фактор" Ігор Кондратюк привітав усіх з одним з найголовніших із 2014 року святом – Днем захисника України. Він звернувся до військових. "Захищайте країну та повертайтеся живими додому! Зі святом, захисники і захисниці! Слава Україні! Героям – слава", – привітав він.

А українська телеведуча Ольга Фреймут привітала українців з двома великими святами: "Зі святом Покрови та Днем захисника України. Нехай Матір Божа покриє нас своїм омофором", – написала Фреймут.

У свою чергу, музикант і шоумен Олег Скрипка не забув про ще одне свято – День українського козацтва.

"Вітаю! Звітяжне Козацтво и все Волелюбне Людство! Зі святом Пресвятої Богородиці! З Днем Захисника Вітчизни! Бажаю всім нам швидкої, безкомпромісної перемоги! І металевої ВОЛІ до Світла, Добра и Любові! Слава Украине! Героям Нашим Слава! Слава! Слава", – привітав музикант.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, які існують прикмети і традиції 14 жовтня. Увечері можна використовувати цікаві ритуали для залучення любові.

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