"Перейшла комусь дорогу": помічниця Бочкарьової заявила про "підставу" з наркотиками

Колишній піар-агент російської актриси Наталії Бочкарьової Дар'я Дьяченко прокоментувала затримання зірки з кокаїном.
Так, жінка заявила, що Бочкарьова ніколи не вживала наркотики, її просто могли підставити. Про це повідомляє "СтарХит".
"Ми бачилися з Наташею мало не кожен день, багато працювали. І, повірте, в даному конкретному випадку, не помітити пристрасть артиста до так зараз обговорюваного препарату, було неможливо. Ніколи не бачила цю дурь у Бочкарьової! швидше за все, вона сіла за кермо дійсно напідпитку, в чому, безумовно, неправа, але ж наркотики її просто могли попросити комусь відвезти. Хіба мало історій буває з цим лайном. Може, і перейшла комусь дорогу. У медіапросторі шоу-бізнесу таке часто буває", — сказала Дьяченко.
Наташа Бочкарьова та Дар'я Дьяченко
Фото: Старх
Крім того, колишній піар-агент Бочкарьової додала, що до неї вже не раз зверталися з проханнями скомпрометувати зірку.
"Ми з Наташею не працюємо вже близько дев'яти місяців, але періодично мене атакують її недоброзичливці. Ось, наприклад, в червні з анонімної сторінки в Instagram мені наполегливо писав якийсь інкогніто з проханням вийти на переговори, щоб за кругленьку суму грошей я розповіла якусь інформацію про актрису. Хотів викликати в мені спрагу помсти, адже ми з Бочкарьовою розійшлися не на позитивній ноті. Думав, що розлючуся і побіжу пліткувати, але ні", — розповіла Дьяченко.
Дар'я Дьяченко та Наташа Бочкарьова
Фото: Старх
Також Дар'я зазначила, що можна будувати багато здогадок про те, звідки в актриси взялися наркотики. Однак слід почекати, коли Наташа сама розповість щось.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас в пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має понад 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на ґрунті галасу навколо персони Бочкарьової, у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, зате помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
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