"Перейшла комусь дорогу": помічниця Бочкарьової заявила про "підставу" з наркотиками

Колишній піар-агент російської актриси Наталії Бочкарьової Дар'я Дьяченко прокоментувала затримання зірки з кокаїном.

Так, жінка заявила, що Бочкарьова ніколи не вживала наркотики, її просто могли підставити. Про це повідомляє "СтарХит".

"Ми бачилися з Наташею мало не кожен день, багато працювали. І, повірте, в даному конкретному випадку, не помітити пристрасть артиста до так зараз обговорюваного препарату, було неможливо. Ніколи не бачила цю дурь у Бочкарьової! швидше за все, вона сіла за кермо дійсно напідпитку, в чому, безумовно, неправа, але ж наркотики її просто могли попросити комусь відвезти. Хіба мало історій буває з цим лайном. Може, і перейшла комусь дорогу. У медіапросторі шоу-бізнесу таке часто буває", — сказала Дьяченко.

Наташа Бочкарьова та Дар'я Дьяченко Фото: Старх

Крім того, колишній піар-агент Бочкарьової додала, що до неї вже не раз зверталися з проханнями скомпрометувати зірку.

"Ми з Наташею не працюємо вже близько дев'яти місяців, але періодично мене атакують її недоброзичливці. Ось, наприклад, в червні з анонімної сторінки в Instagram мені наполегливо писав якийсь інкогніто з проханням вийти на переговори, щоб за кругленьку суму грошей я розповіла якусь інформацію про актрису. Хотів викликати в мені спрагу помсти, адже ми з Бочкарьовою розійшлися не на позитивній ноті. Думав, що розлючуся і побіжу пліткувати, але ні", — розповіла Дьяченко.

Дар'я Дьяченко та Наташа Бочкарьова Фото: Старх

Також Дар'я зазначила, що можна будувати багато здогадок про те, звідки в актриси взялися наркотики. Однак слід почекати, коли Наташа сама розповість щось.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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