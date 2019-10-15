"Оточують і роблять свою справу!" Сумська розповіла про свавілля ромів на вокзалі Києва

Українська акторка й телеведуча Ольга Сумська розповіла про свавілля ромів на вокзалі Києва після нападу на колегу Руслану Писанку.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. У публікації вона розповіла, що з нею також не раз траплялися схожі випадки на залізничній станції. Вона закликала керівництво вокзалу, поліцію й мера Кличка навести порядок.

У коментарі до неї прийшла сама постраждала, розповівши про ще один напад.

"Олюсю, дякую! Нещодавно ми з чоловіком врятували о першій годині ночі жінку від пограбування. Компанія була 10 людей, так вона їх навіть не помітила. Як і те, що її грабують. Вони мого чоловіка злякалися", – розповіла Писанка.

"Після Варшавського вокзалу, приїжджаючи до Києва, потрапляєш в інший світ. Нікому немає діла", "Така ж ситуація, як у Руслани, була і у мене. 11.10.2019 приїхала до Києва і відразу така "зустріч", "Я теж стала жертвою ромів, забрали гаманець і телефон... я і не зрозуміла, коли...", "Так вокзал давно загиджений, кілька років, а помітили лише зараз", – написали в коментарях до посту Сумської.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на залізничних вокзалах почали масово грабувати пасажирів. Організовані групи "кишенькових злодіїв" вистежують своїх жертв на ескалаторах і виходах із платформ.

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