"Нова жертва": Лоліта відреагувала на пасію колишнього чоловіка

Російська співачка Лоліта Мілявська назвала нову пасію колишнього чоловіка, тенісиста Дмитра Іванова, "жертвою".

Про це вона сказала в коментарі виданню Super, розповівши, як сприйняла новину про стосунки екскоханого з власницею косметологічної клініки – Ольгою Кулієвою.

"Що можу сказати? Чудово! Чудово сидять на ньому речі, куплені мною, і годинник блищить, подарований мною в Нью-Йорку. Напевно, й весільний ланцюжок на місці й труси, куплені теж мною. Дівчина симпатична, нічого не скажеш, напевно, й багата! Вітаю нову "жертву". Чесно, для мене це не сюрприз, я – жінка доросла, розумна", – сказала Лоліта.

Мілявська назвала пасію Іванова "новою жертвою"

Вона додала, що Іванов навіть після розлучення продовжував приділяти їй увагу і робив вигляд, що Мілявська для нього – все ще дорога людина.

"Забавно, що ще пару тижнів тому в Ізраїлі, куди я приїжджала на обстеження, Діма водив мене берегом моря, а під час аналізу крові, тримав за руку й казав лікарям: "Моя дружина боїться уколів", – додала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію та фотографії Іванова з новою пасією. Дівчина є дуже заможною. У неї є 14-річна дочка.

Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці у них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися. щоб більше не з'ясовувати стосунки.

Пізніше Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

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