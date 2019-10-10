"Нова жертва": Лоліта відреагувала на пасію колишнього чоловіка

Російська співачка Лоліта Мілявська назвала нову пасію колишнього чоловіка, тенісиста Дмитра Іванова, "жертвою".
Про це вона сказала в коментарі виданню Super, розповівши, як сприйняла новину про стосунки екскоханого з власницею косметологічної клініки – Ольгою Кулієвою.
"Що можу сказати? Чудово! Чудово сидять на ньому речі, куплені мною, і годинник блищить, подарований мною в Нью-Йорку. Напевно, й весільний ланцюжок на місці й труси, куплені теж мною. Дівчина симпатична, нічого не скажеш, напевно, й багата! Вітаю нову "жертву". Чесно, для мене це не сюрприз, я – жінка доросла, розумна", – сказала Лоліта.
Мілявська назвала пасію Іванова "новою жертвою"
Вона додала, що Іванов навіть після розлучення продовжував приділяти їй увагу і робив вигляд, що Мілявська для нього – все ще дорога людина.
"Забавно, що ще пару тижнів тому в Ізраїлі, куди я приїжджала на обстеження, Діма водив мене берегом моря, а під час аналізу крові, тримав за руку й казав лікарям: "Моя дружина боїться уколів", – додала співачка.
Чоловік Лоліти Мілявської @lolitamilyavskaya приховав роман з косметологом з Білорусії. Три місяці шанувальники ворожили, що стало справжньою причиною розлучення співачки з фітнес-тренером Дмитром Івановим. І ось в розпорядження Super потрапили знімки з весілля друзів, що проходила в Литві, де 44-річний Іванов відображений в компанії ефектної брюнетки Ольги. Як стало відомо, нової обраниці Дмитра за сорок, у неї 14-річна дочка. А зустрічається пара ще з 2018 року, коли чоловік Мілявської не думав розлучатися. ⠀ "Що можу сказати? Чудово! Чудово сидять на ньому речі, куплені мною, і годинник блищать, подаровані мною в Нью-Йорку ... Напевно, і весільна ланцюжок на місці, і труси, куплені теж мною. Дівчина симпатична, нічого не скажеш, напевно, і багата! Вітаю нову "жертву". Чесно, для мене це не сюрприз, я - жінка доросла, розумна ", - прокоментувала новину Лоліта. Що б зробили ви на місці Лоліти?
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію та фотографії Іванова з новою пасією. Дівчина є дуже заможною. У неї є 14-річна дочка.
Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці у них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися. щоб більше не з'ясовувати стосунки.
Пізніше Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.
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