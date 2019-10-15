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15 жовтня • оновлено в 15:24
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"Не просимо нічого, крім молитви": рідні Заворотнюк вперше заговорили про її хворобу

2.7т Читати матеріал російською

Родичі російської актриси Анастасії Заворотнюк вперше підтвердили її хворобу.

Так, вони розповіли, що зірка дійсно проходить курс лікування. При цьому спростували чутки про те, що Заворотнюк перебувала в комі і її підключали до апарату життєзабезпечення. Про це повідомляється на офіційній Instagram-сторінці, створеній на підтримку зірки.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Фото: bzns.media

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"Інформація для всіх небайдужих: Анастасія дійсно зараз проходить курс лікування. При цьому вона не перебувала в комі, ніколи не була підключена до апарату штучної вентиляції легенів, як і не впадала в стан "сопору", втрати пам'яті, зміненої свідомості, паралічу або повної атрофії м'язів. Все це вигадки. Правда в тому, що є захворювання і є рішуча мета його перемогти", — йдеться в повідомленні.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Фото: minsknews.by

Зазначимо, що автори повідомлення закликали помолитися за Заворотнюк і поважати близьких артистки, переставши спекулювати на темі її недуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Заколебали уже с Заворотнюк
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Махно Володимир
Махно Володимир
она будет жить.
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