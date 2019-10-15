"Не просимо нічого, крім молитви": рідні Заворотнюк вперше заговорили про її хворобу

Родичі російської актриси Анастасії Заворотнюк вперше підтвердили її хворобу.
Так, вони розповіли, що зірка дійсно проходить курс лікування. При цьому спростували чутки про те, що Заворотнюк перебувала в комі і її підключали до апарату життєзабезпечення. Про це повідомляється на офіційній Instagram-сторінці, створеній на підтримку зірки.
Анастасія Заворотнюк
Фото: bzns.media
"Інформація для всіх небайдужих: Анастасія дійсно зараз проходить курс лікування. При цьому вона не перебувала в комі, ніколи не була підключена до апарату штучної вентиляції легенів, як і не впадала в стан "сопору", втрати пам'яті, зміненої свідомості, паралічу або повної атрофії м'язів. Все це вигадки. Правда в тому, що є захворювання і є рішуча мета його перемогти", — йдеться в повідомленні.
Анастасія Заворотнюк
Фото: minsknews.by
Зазначимо, що автори повідомлення закликали помолитися за Заворотнюк і поважати близьких артистки, переставши спекулювати на темі її недуги.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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