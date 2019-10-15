"Напідпитку був або що!" Вбивця Круга розкрив подробиці розправи над шансоньє

Колишній кілер банди "Тверські вовки" Олександр Агєєв, який зізнався в тому, що він брав участь у вбивстві російського шансон-виконавця Михайла Круга, розповів про останні хвилини життя артиста.

Так, подробицями чоловік поділився в інтерв'ю програмі "Новые русские сенсации" на телеканалі "НТВ". За словами злочинця, спочатку у них з напарником Дмитром Веселовим не було задуму позбавляти життя Круга. Вони планували пограбувати будинок, поки нікого немає вдома, але артист раптово повернувся туди з сім'єю. Злочин набув інших масштабів через те, що зловмисники натрапили на тещу Михайла. Жінка закричала і на шум відреагував сам артист.

Михайло Круг Фото: politeka.net

"Круг вискочив. Він же чоловік, повинен розуміти, що людина з пістолетом це вже не іграшки. Я не знаю, він випив був або що, але кинувся на Веселова, схопив за руки. Вони почали боротися. Вийшло, що Круг стояв на майданчику, а Веселов вище нього знаходився. На драбинці!" — розповів Агєєв.

Олександр Агєєв Скріншот з відео

Також, за його словами, Веселов і Круг якийсь час боролися, але потім почулися постріли. Як згадує учасник злочину, одна куля потрапила співакові в верхню частину тулуба, а куди потрапила друга, невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, справу про вбивство Михайла Круга, яке сталося 30 червня 2002 року, офіційно закрили 23 вересня. Слідство встановило, що двоє чоловіків увірвалися в будинок шансоньє з метою пограбування. Михайло повернувся завчасно, через що один з грабіжників Дмитро Веселов кілька разів вистрілив.

Пізніше з'явилися подробиці ліквідації Круга. Як стало відомо, перед своєю смертю Веселов встиг розповісти про злочин близьким і говорив, що боїться помсти.

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