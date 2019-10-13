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13 жовтня • оновлено в 14:46
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"Мамине щастя": Тодоренко показала зворушливе фото з сином

1.3т Читати матеріал російською

Українська ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала фото сина. Так, артистка разом з дитиною вирушила

Знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Мамине щастя": Тодоренко показала зворушливе фото з сином
Новини
"Облизуй!" Тодоренко задерла ногу й засвітила білизну в ефірі

# озероГарда #sirmione

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

"Яке маленьке щастя", "Як же мило", "Які ж ви класні", "Мамине щастя", "Такі вже великі пупсики", - пишуть в мережі.

"Мамине щастя": Тодоренко показала зворушливе фото з сином
"Мамине щастя": Тодоренко показала зворушливе фото з сином
"Мамине щастя": Тодоренко показала зворушливе фото з сином
"Мамине щастя": Тодоренко показала зворушливе фото з сином

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Регіна Тодоренко
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