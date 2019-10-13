"Мамине щастя": Тодоренко показала зворушливе фото з сином

Українська ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала фото сина. Так, артистка разом з дитиною вирушила
Знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Яке маленьке щастя", "Як же мило", "Які ж ви класні", "Мамине щастя", "Такі вже великі пупсики", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від співака Влада Топалова.
На новоспечених батьків після появи малюка обвалилася хвиля критикиза те, що вони тримали в секреті подробиці.
Топалов різко попросив не "труїти його дружину" і дати їм спокій.
Незабаром він все ж перервав мовчання і розповів про те, як почуває себе в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.
Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що його підкосив робочий графік.
У результаті в мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо буде й надалі працювати в такому темпі.
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