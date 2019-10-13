"Мамине щастя": Тодоренко показала зворушливе фото з сином

Українська ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала фото сина. Так, артистка разом з дитиною вирушила

Знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Яке маленьке щастя", "Як же мило", "Які ж ви класні", "Мамине щастя", "Такі вже великі пупсики", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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