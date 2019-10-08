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8 жовтня • оновлено в 13:30
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"Лизнув так лизнув": зірку "Універу" розгромили за приниження перед Путіним

6.2т Читати матеріал російською

Російського актора українського походження, відомого завдяки ролі Кузі у популярному ситкомі "Універ" Віталія Гогунського розгромили у мережі за солодкуватий пост, присвячений президенту РФ Володимиру Путіну.

Так, він опублікував його на особистій сторінці в Instagtram. Зазначимо, що в публікації артист привітав главу Кремля із днем народження.

"Вітаю президента Росії з днем народження! Дякую за те, що в нашій країні є можливість духовного розвитку. Нехай не все просто, але який шлях був легким? Сьогодні, як і завжди з історії на початку століття, настає у світі момент розбіжностей, що Михайло Горбачов називав "плюралізмом думок". Робити історію непросто. Бажаю здоров'я і мудрості на цьому шляху. А я зі свого боку постараюся спрямовувати енергію у правильному руслі. А прописні істини заповідали нам ще наші предки. І навряд чи варто експериментувати. У Росії свій уклад і свої правила", – написав Гогунський.

Віталій Гогунський і Володимир Путін

Віталій Гогунський і Володимир Путін

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Зазначимо, що шанувальники актора бурхливо відреагували на його публікацію. Багато людей написало, що розчаровані в Гогунському і відписуються від нього. Також дехто заявив, що Віталій "підлизав Путіну".

"Лизнув так лизнув": зірку "Універу" розгромили за приниження перед Путіним
"Лизнув так лизнув": зірку "Універу" розгромили за приниження перед Путіним
"Лизнув так лизнув": зірку "Універу" розгромили за приниження перед Путіним
"Лизнув так лизнув": зірку "Універу" розгромили за приниження перед Путіним
"Лизнув так лизнув": зірку "Універу" розгромили за приниження перед Путіним
"Лизнув так лизнув": зірку "Універу" розгромили за приниження перед Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня президенту РФ Володимиру Путіну виповнилося 67 років. Багато хто із російських зірок опублікували солоденькі пости з привітаннями у соціальних мережах.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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филипп филипыч
филипп филипыч
я прочитал и че там такого? обычная вода, так все поздравляют. вот статья из того же обоза: "''Вы крутой!'' Украинцы поздравили Порошенко с днем рождения трогательным видео"))) видите один поздравил это значит лизнул а если петю поздравляют то это трогательно))) какая же ты все таки однобокая помойка
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zhukov vanya
zhukov vanya
филипп филипыч, Теперь и ты лизнул,причем двоим сразу. Поздравляю, можете открыть общество лизунов. Кстати Пете там тоже лизнул, но трогательно.
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