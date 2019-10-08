"Лизнув так лизнув": зірку "Універу" розгромили за приниження перед Путіним

Російського актора українського походження, відомого завдяки ролі Кузі у популярному ситкомі "Універ" Віталія Гогунського розгромили у мережі за солодкуватий пост, присвячений президенту РФ Володимиру Путіну.

Так, він опублікував його на особистій сторінці в Instagtram. Зазначимо, що в публікації артист привітав главу Кремля із днем народження.

"Вітаю президента Росії з днем народження! Дякую за те, що в нашій країні є можливість духовного розвитку. Нехай не все просто, але який шлях був легким? Сьогодні, як і завжди з історії на початку століття, настає у світі момент розбіжностей, що Михайло Горбачов називав – "плюралізмом думок". Робити історію непросто. Бажаю здоров'я і мудрості на цьому шляху. А я зі свого боку постараюся спрямовувати енергію у правильному руслі. А прописні істини – заповідали нам ще наші предки. І навряд чи варто експериментувати. У Росії свій уклад і свої правила", – написав Гогунський.

Віталій Гогунський і Володимир Путін

Зазначимо, що шанувальники актора бурхливо відреагували на його публікацію. Багато людей написало, що розчаровані в Гогунському і відписуються від нього. Також дехто заявив, що Віталій "підлизав Путіну".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня президенту РФ Володимиру Путіну виповнилося 67 років. Багато хто із російських зірок опублікували солоденькі пости з привітаннями у соціальних мережах.

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