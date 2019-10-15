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15 жовтня • оновлено в 12:26
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"Ледве себе стримую!" Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото

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Українська співачка Віра Брежнєва, яка переїхала жити до Росії, вразила шанувальників пікантним знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у чорній сукні з дуже глибоким декольте.

"Яке питання останній рік я чую найчастіше? Не про особисте життя, тут нормальні люди все розуміють. Питання: "Коли буде концерт у Москві?". Тадам, щаслива запросити вас на нього", – написала Брежнєва.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Фото з Instagram

Віра Брежнєва засвітила груди

Віра Брежнєва засвітила груди

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники були у захваті від нової публікації співачки. Вони засипали її компліментами.

"Ледве себе стримую!" Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото
"Ледве себе стримую!" Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото
"Ледве себе стримую!" Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото
"Ледве себе стримую!" Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото
"Ледве себе стримую!" Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото
"Ледве себе стримую!" Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Віри Брежнєвої, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Спокуслива Віра Брежнєва

Спокуслива Віра Брежнєва

Фото з Instagram

Віра Брежнєва у пікантному боді

Віра Брежнєва у пікантному боді

Фото з Instagram

Віра Брежнєва засвітила пишні груди

Віра Брежнєва засвітила пишні груди

Фото з Instagram

Віра Брежнєва сексуально позує на камеру

Віра Брежнєва сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Спокуслива Віра Брежнєва

Спокуслива Віра Брежнєва

Фото з Instagram

Напівоголена Віра Брежнєва

Напівоголена Віра Брежнєва

Фото з Instagram

Віра Брежнєва у відвертому купальнику

Віра Брежнєва у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Віра Брежнєва викликала ажіотаж у мережі своїм висловлюванням про секс.

Крім того, співачку присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фото, де вона позувала на тлі розкішного червоного авто.

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Особа
Віра Брежнєва
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Корячка старая со ртом размером с футбольные ворота.
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