"Ледве себе стримую!" Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото

Українська співачка Віра Брежнєва, яка переїхала жити до Росії, вразила шанувальників пікантним знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у чорній сукні з дуже глибоким декольте.

"Яке питання останній рік я чую найчастіше? Не про особисте життя, тут нормальні люди все розуміють. Питання: "Коли буде концерт у Москві?". Тадам, щаслива запросити вас на нього", – написала Брежнєва.

Віра Брежнєва Фото з Instagram

Віра Брежнєва засвітила груди Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники були у захваті від нової публікації співачки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Віри Брежнєвої, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Спокуслива Віра Брежнєва Фото з Instagram

Віра Брежнєва у пікантному боді Фото з Instagram

Віра Брежнєва засвітила пишні груди Фото з Instagram

Віра Брежнєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Віра Брежнєва Фото з Instagram

Напівоголена Віра Брежнєва Фото з Instagram

Віра Брежнєва у відвертому купальнику Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Віра Брежнєва викликала ажіотаж у мережі своїм висловлюванням про секс.

Крім того, співачку присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фото, де вона позувала на тлі розкішного червоного авто.

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