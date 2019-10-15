"Ледве себе стримую!" Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото

Українська співачка Віра Брежнєва, яка переїхала жити до Росії, вразила шанувальників пікантним знімком.
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у чорній сукні з дуже глибоким декольте.
"Яке питання останній рік я чую найчастіше? Не про особисте життя, тут нормальні люди все розуміють. Питання: "Коли буде концерт у Москві?". Тадам, щаслива запросити вас на нього", – написала Брежнєва.
Віра Брежнєва
Фото з Instagram
Віра Брежнєва засвітила груди
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники були у захваті від нової публікації співачки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Віри Брежнєвої, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.
Спокуслива Віра Брежнєва
Фото з Instagram
Віра Брежнєва у пікантному боді
Фото з Instagram
Віра Брежнєва засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Віра Брежнєва сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Віра Брежнєва
Фото з Instagram
Напівоголена Віра Брежнєва
Фото з Instagram
Віра Брежнєва у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Віра Брежнєва викликала ажіотаж у мережі своїм висловлюванням про секс.
Крім того, співачку присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фото, де вона позувала на тлі розкішного червоного авто.
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