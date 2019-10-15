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15 жовтня • оновлено в 16:58
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"Із князів у грязі": у Кіркорова трапилася масштабна НП. Відео

2.5т Читати матеріал російською

Фури з декораціями для концерту "короля російської попмузики" Філіпа Кіркорова застрягла в багнюці на березі річки Печори у республіці Комі.

Відповідне відео з місця НП, яка трапилася 13 жовтня, оприлюднило місцеве інформаційне агентство БНК (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Весь адміністративний персонал вимокнув і забруднився у грязюці, поки витягали наші фури. Ми з великими труднощами дістаємося до вашої нафтової столиці. Другу добу не спимо, але ми виконали свої зобов'язання, ми доїхали і привезли людям шоу", – розповів адміністратор Кіркорова Денис журналістам.

Фури Кіркорова застрягли у багнюці

Фури Кіркорова застрягли у багнюці

"Типова Печора"

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Сам артист прилетів до Усинська літаком. Уточнюється, що неприємність із апаратурою ніяк не вплинула на графік співака, тому заплановане з 14 до 17 жовтня шоу відбудеться вчасно.

Фура Кіркорова потрапила в НП

Фура Кіркорова потрапила в НП

"Типова Печора"

Над інцидентом вже встигли посміятися користувачі у мережі. У коментарях заявили, що таким чином природа противиться виступам Кіркорова під фонограму.

"Із князів у грязі": у Кіркорова трапилася масштабна НП. Відео

"Російська природа намагається врятувати людей", "Природа проти фанери", "Тобто сам Кіркоров в Усинську, а шмотки його в Печорі? Голий виступатиме, чи що?", "А Ви як думали, Комі – це не Москва", "Із князів у грязі", "Нехай гонорар, який він заробить в Усинську і в Печорі, віддасть на ремонт наших доріг", – посміялися в мережі.

"Із князів у грязі": у Кіркорова трапилася масштабна НП. Відео
"Із князів у грязі": у Кіркорова трапилася масштабна НП. Відео
"Із князів у грязі": у Кіркорова трапилася масштабна НП. Відео
"Із князів у грязі": у Кіркорова трапилася масштабна НП. Відео
"Із князів у грязі": у Кіркорова трапилася масштабна НП. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кіркоров публічно осоромився на сцені в Сочі, забувши відкрити рота під фонограму.

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Особа
Філіп Кіркоров
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес курйоз
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