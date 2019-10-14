"Їй боляче!" Відомий журналіст заступився за Заворотнюк

Відомий російський журналіст Отар Кушанашвілі благає громадськість відстати від актриси Анастасії Заворотнюк та її сім'ї, тому що вони потребують спокою.

В ефірі телеканалу НТВ він заявив, що сам це прекрасно розуміє, незважаючи на те, що може дозволити собі дуріти й битися у нічних клубах.

"Я можу дурня валяти, вибігати на футбольне поле, битися у нічних клубах, але людину, яка важко хворіє, треба дати спокій. Їй боляче. Складно уявити собі жах, в якому живе ця сім'я. Краще вбийте мене, але не змушуйте приймати участь у цій вакханалії", – сказав журналіст.

Анастасія Заворотнюк Фото: radiosputnik.ria.ru

За його словами, лікування Анастасії повинно відбуватися без зайвої балаканини в пресі та на телеканалах.

Отар Кушанашвілі закликав відстати від Заворотнюк Кадр з відео

Нагадаємо, що раніше родичі звинуватили ЗМІ у брехні на тлі інформації про те, що Заворотнюк перебуває в стані сопору і не реагує на навколишнє оточення. Вони навіть показали обличчя репортерів, які знімають все, що відбувається біля клініки.

У відповідь численні шанувальники накинулися на сім'ю актриси, пояснивши мовчання хайпом та піаром. Пізніше відома блогерка підтримала громадську думку, присоромивши родичів зірки. Вона ще раз озвучила спільну думку, що навіть короткий коментар про стан Заворотнюк зменшить кількість чуток навколо хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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