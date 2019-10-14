"Їй боляче!" Відомий журналіст заступився за Заворотнюк

Відомий російський журналіст Отар Кушанашвілі благає громадськість відстати від актриси Анастасії Заворотнюк та її сім'ї, тому що вони потребують спокою.
В ефірі телеканалу НТВ він заявив, що сам це прекрасно розуміє, незважаючи на те, що може дозволити собі дуріти й битися у нічних клубах.
"Я можу дурня валяти, вибігати на футбольне поле, битися у нічних клубах, але людину, яка важко хворіє, треба дати спокій. Їй боляче. Складно уявити собі жах, в якому живе ця сім'я. Краще вбийте мене, але не змушуйте приймати участь у цій вакханалії", – сказав журналіст.
Анастасія Заворотнюк
Фото: radiosputnik.ria.ru
За його словами, лікування Анастасії повинно відбуватися без зайвої балаканини в пресі та на телеканалах.
Отар Кушанашвілі закликав відстати від Заворотнюк
Кадр з відео
Нагадаємо, що раніше родичі звинуватили ЗМІ у брехні на тлі інформації про те, що Заворотнюк перебуває в стані сопору і не реагує на навколишнє оточення. Вони навіть показали обличчя репортерів, які знімають все, що відбувається біля клініки.
У відповідь численні шанувальники накинулися на сім'ю актриси, пояснивши мовчання хайпом та піаром. Пізніше відома блогерка підтримала громадську думку, присоромивши родичів зірки. Вона ще раз озвучила спільну думку, що навіть короткий коментар про стан Заворотнюк зменшить кількість чуток навколо хвороби.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели у медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк при тямі і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
4 жовтня повідомлялося, що Заворотнюк погасила всі борги. Також передавалося, що її перевели до реабілітаційного центру.
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