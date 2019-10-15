"Хто цей бородатий?" Лобода спантеличила мережу обіймами з незнайомцем

Співачка Світлана Лобода, яка живе й працює в Росії, повернулася до України з незнайомцем.
Відповідну фотографію з аеропорту вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши у шанувальників багато питань.
"Повернулися. Така погода в Києві. Починаємо підготовку", – написала Лобода під знімком, на якому обіймається із бородатим чоловіком на тлі літака.
У коментарях запитуються, ким же є цей незнайомець. Причому, дехто спробував відповісти самостійно.
Світлана Лобода в Києві з незнайомцем
instagram / lobodaofficial
"Що за чоловік на фото", "Друг", "Ви маєте чудовий вигляд разом", "А з ким вона", "Такі щасливі", "Це хто з нею", "Хто цей бородатий, який вічно із нею ходить", "Це Мот або L'one", – спантеличилися фоловери.
Світлана Лобода
instagram / lobodaofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Світлана Лобода виступила на весіллі у популярної тренерки Валерії Версальської. Урочиста подія відбулася в Києві в готелі Fairmont Grand Hotel. У мережі з'явилися фото і відео із заходу.
Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!