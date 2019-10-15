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15 жовтня • оновлено в 15:24
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"Хто цей бородатий?" Лобода спантеличила мережу обіймами з незнайомцем

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Співачка Світлана Лобода, яка живе й працює в Росії, повернулася до України з незнайомцем.

Відповідну фотографію з аеропорту вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши у шанувальників багато питань.

"Повернулися. Така погода в Києві. Починаємо підготовку", – написала Лобода під знімком, на якому обіймається із бородатим чоловіком на тлі літака.

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У коментарях запитуються, ким же є цей незнайомець. Причому, дехто спробував відповісти самостійно.

Світлана Лобода в Києві з незнайомцем

Світлана Лобода в Києві з незнайомцем

instagram / lobodaofficial

"Що за чоловік на фото", "Друг", "Ви маєте чудовий вигляд разом", "А з ким вона", "Такі щасливі", "Це хто з нею", "Хто цей бородатий, який вічно із нею ходить", "Це Мот або L'one", – спантеличилися фоловери.

"Хто цей бородатий?" Лобода спантеличила мережу обіймами з незнайомцем
"Хто цей бородатий?" Лобода спантеличила мережу обіймами з незнайомцем
"Хто цей бородатий?" Лобода спантеличила мережу обіймами з незнайомцем
"Хто цей бородатий?" Лобода спантеличила мережу обіймами з незнайомцем
"Хто цей бородатий?" Лобода спантеличила мережу обіймами з незнайомцем
"Хто цей бородатий?" Лобода спантеличила мережу обіймами з незнайомцем
"Хто цей бородатий?" Лобода спантеличила мережу обіймами з незнайомцем

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram / lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Світлана Лобода виступила на весіллі у популярної тренерки Валерії Версальської. Урочиста подія відбулася в Києві в готелі Fairmont Grand Hotel. У мережі з'явилися фото і відео із заходу.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Світлана Лобода
Місце
Україна Київ
Теги
шоу-бизнес плітки фотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Почему сия дама не на миротворце?
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