"Господи, не впізнати!" Влад Яма здивував фото з волоссям

Відомий український хореограф, суддя "Танців з зірками" Влад Яма показав архівне фото з юності.
Відповідний знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому Яма зображений під час танцю і без звичної всім лисини — на голові у нього розкішна шевелюра.
Влад Яма
Фото з Instagram
"Півжиття тому", — написав Влад.
Влад Яма з волоссям
Фото з Instagram
Новий пост Ями потішив мережу. Більшість шанувальників написали, що його не впізнати. А зірки шоубізнесу зазначили, що "дуже сміються".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Влад Яма вразив шанувальників пікантним знімком, на якому позував з голим торсом.
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