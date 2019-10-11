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11 жовтня • оновлено в 13:28
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"Господи, не впізнати!" Влад Яма здивував фото з волоссям

8.6т Читати матеріал російською

Відомий український хореограф, суддя "Танців з зірками" Влад Яма показав архівне фото з юності.

Відповідний знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому Яма зображений під час танцю і без звичної всім лисини — на голові у нього розкішна шевелюра.

Влад Яма

Влад Яма

Фото з Instagram

"Півжиття тому", — написав Влад.

Влад Яма з волоссям

Влад Яма з волоссям

Фото з Instagram

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Новий пост Ями потішив мережу. Більшість шанувальників написали, що його не впізнати. А зірки шоубізнесу зазначили, що "дуже сміються".

"Господи, не впізнати!" Влад Яма здивував фото з волоссям
"Господи, не впізнати!" Влад Яма здивував фото з волоссям
"Господи, не впізнати!" Влад Яма здивував фото з волоссям
"Господи, не впізнати!" Влад Яма здивував фото з волоссям
"Господи, не впізнати!" Влад Яма здивував фото з волоссям
"Господи, не впізнати!" Влад Яма здивував фото з волоссям

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Влад Яма вразив шанувальників пікантним знімком, на якому позував з голим торсом.

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Особа
Влад Яма
Місце
Україна
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Хозяин Кацапов
Хозяин Кацапов
Фото с бородой --Ленин в молодые годы !
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bruno jordano
bruno jordano
на Лєніна похожий
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