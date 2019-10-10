"Гаряча!" Напівгола племінниця Ротару схвилювала мережу пікантним фото

Племінниця Софії Ротару, співачка і дизайнер Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей (Sonya Kay), поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в білому топі і трусах, продемонструвавши спокусливу фігуру.

Софія Хлябич Фото з Instagram

Софія Хлябич сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Софії. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Софії Хлябич, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Софія Хлябич в спокусливому боді Фото з Instagram

Софія Хлябич сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Софія Хлябич у відвертій білизні Фото з Instagram

Софія Хлябич продемонструвала струнку фігуру Фото з Instagram

Спокуслива Софія Хлябич Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Соня Кей вразила шанувальників відвертим знімком. Так, молода артистка позувала в спокусливій мереживній білизні чорного кольору.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!