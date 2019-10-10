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10 жовтня • оновлено в 14:06
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"Гаряча!" Напівгола племінниця Ротару схвилювала мережу пікантним фото

10.2т Читати матеріал російською

Племінниця Софії Ротару, співачка і дизайнер Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей (Sonya Kay), поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в білому топі і трусах, продемонструвавши спокусливу фігуру.

Софія Хлябич

Софія Хлябич

Фото з Instagram

Софія Хлябич сексуально позує на камеру

Софія Хлябич сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Софії. Вони засипали її компліментами.

"Гаряча!" Напівгола племінниця Ротару схвилювала мережу пікантним фото
"Гаряча!" Напівгола племінниця Ротару схвилювала мережу пікантним фото
"Гаряча!" Напівгола племінниця Ротару схвилювала мережу пікантним фото

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Софії Хлябич, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Софія Хлябич в спокусливому боді

Софія Хлябич в спокусливому боді

Фото з Instagram

Софія Хлябич сексуально позує на камеру

Софія Хлябич сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Софія Хлябич у відвертій білизні

Софія Хлябич у відвертій білизні

Фото з Instagram

Софія Хлябич продемонструвала струнку фігуру

Софія Хлябич продемонструвала струнку фігуру

Фото з Instagram

Спокуслива Софія Хлябич

Спокуслива Софія Хлябич

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Соня Кей вразила шанувальників відвертим знімком. Так, молода артистка позувала в спокусливій мереживній білизні чорного кольору.

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Особи
Соня Кей (Sonya Kay) Софія Ротару
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бабушка по интересней была в молодости
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