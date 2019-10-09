"Є роман, але": зірка "Танців з зірками" відверто розповіла про стосунки з партнером

Учасниця шоу "Танці з зірками" Вікторія Булітко відповіла на чутки щодо роману з танцюристом і колегою Дмитром Дікусаром.

Вона розповіла у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" про іскру між нею й партнером (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"У нас є роман, але тільки на паркеті. Я, так би мовити, не самотня. Можуть всі розслабитися, навіть Дікусар", – зазначила вона у відповідь на запитання.

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар instagram / bulitka

Ім'я обранця Булітко не стала розкривати. Варто зазначити, що про роман з Дікусаром з'явилися чутки ще після другого ефіру шоу "Танці з зірками", коли шанувальники помітили іскру між партнерами на танцполі.

Булітко і Дікусар на паркеті instagram / bulitka

Навіть в анонсі шоу йшлося про пекучі стосунки між ними, проте інформація про це так і не підтвердилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі закипіли пристрасті навколо шостого ефіру шоу. Так, багатьом шанувальникам не сподобалося те, що в результаті глядацького голосування проект залишили DZIDZIO і Яна Цибульська. Всі подробиці останнього випуску, читайте в нашому матеріалі.

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