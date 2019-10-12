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12 жовтня • оновлено в 18:33
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"Дражните гусаків": навколо хворої Заворотнюк розгорівся новий скандал

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Шанувальники Анастасії Заворотнюк звинуватили її представників і родичів в піарі після заяви останніх про брехню журналістів.

Таким чином вони прокоментували один з останніх постів на сторінці актриси щодо того, що інформація про хворобу є неправдивою, а представники ЗМІ перелазять через паркани лікарні заради сенсації.

Зокрема, думки шанувальників розділилися. Перша частина почала поливати журналістів брудом через аморальні вчинки. Але інша частина фанатів нагадала родичам, що вони самі породжують всі ці домисли своїм мовчанням.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Фото: radiosputnik.ria.ru

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"Ціну набивають, самі роблять хайп, природно всі навколо винні", "І сказали тільки тоді, коли підписників додалося аж 200 тис., а до цього сказати не можна було", "Так ви напишіть, який стан артистки, стільки інформації. Кому вірити", "Розкажіть людям. І всі від вас відразу відстануть. А то тут вже якимось піаром пахнути починає", "Ну чому ви, члени сім'ї, так завзято приховуєте інформацію. Невже не можна озвучити основні факти. Ви неначе спеціально дражните гусаків", "Заворотнюк – медійна особистість. Ви на цій незрозумілій справі піар робите, акаунти відкриваєте, лайки збираєте", – обурилися фоловери.

Хвороба Заворотнюк: навколо актриси розгорівся скандал
Хвороба Заворотнюк: навколо актриси розгорівся скандал
Хвороба Заворотнюк: навколо актриси розгорівся скандал
Хвороба Заворотнюк: навколо актриси розгорівся скандал
Хвороба Заворотнюк: навколо актриси розгорівся скандал
Хвороба Заворотнюк: навколо актриси розгорівся скандал
Хвороба Заворотнюк: навколо актриси розгорівся скандал
Хвороба Заворотнюк: навколо актриси розгорівся скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес ЗМІ хвороба рак
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