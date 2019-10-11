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11 жовтня • оновлено в 17:10
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"Були очі, як молодого!" Зірки з сумом згадали померлого космонавта Олексія Леонова

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Російські знаменитості сумують в мережі через смерть відомого радянського космонавта Олексія Леонова, який помер у 85 років.

Відомий російський музикант Олег Газманов на своїй сторінці в Instagram згадав, що багато разів зустрічався з людиною-легендою.

"Сумна новина... пішов з життя Олексій Леонов. Він був першою в історії людиною, яка вийшла у відкритий космос. Наша гордість і слава! Знав його особисто. Багато разів зустрічався. Дуже хороший був чоловік. Прекрасно малював. Прощавай, легенда! Пам'ятатимемо", – написав він.

"Були очі, як молодого!" Зірки з сумом згадали померлого космонавта Олексія Леонова

Співачка Ірина Аллегрова: "Світла пам'ять Легендарній людині. Легендарний космонавт, двічі герой Радянського Союзу, гордість всієї країни. Людина, яка відкрила одного разу нам дорогу в майбутнє і залишила великий слід у світовій історії", – написала вона.

"Були очі, як молодого!" Зірки з сумом згадали померлого космонавта Олексія Леонова

Співачка Юлія Савічева також розповіла, що мала честь бути знайомою з Леоновим, який мав очі молодого хлопця.

"Сьогодні не стало легенди. Пішов великий Олексій Леонов – перша людина, яка вийшла у відкритий космос. Я мала честь бути знайомою з цыэю приголомшливою людиною, з іскристими очима молодого хлопця. Напевно такі вони, легенди. Від імені всієї свій сім'ї я приношу щирі співчуття всім родичам і шанувальникам великого космонавта", – зазначила Савичева.

"Були очі, як молодого!" Зірки з сумом згадали померлого космонавта Олексія Леонова

Російський актор і кінорежисер українського походження Гоша Куценко відзначив, що навіть коротка зустріч з Леоновим була світлою подією в житті.

"Сьогодні пішов космонавт Олексій Леонов. Перша людина, яка вийшла у відкритий Космос. Легенда, чудовий чоловік. Кожна, навіть скороминуща зустріч з Олексієм Архиповичем була світлою подією в нашому житті... В його очах завжди була підтримка й глибоке розуміння, коли ми виступали з концертами Володимира Висоцького в Зоряному Городку. Світла Вічна Пам'ять. Сьогодні останній раз у Відкритий Космос пішов Олексій Леонов", – заявив Куценко.

"Були очі, як молодого!" Зірки з сумом згадали померлого космонавта Олексія Леонова

У свою чергу, скандальна російська журналістка Ксенія Собчак у своєму Telegram-каналі "Кривава бариня" була небагатослівною: "Світла пам'ять ..."

"Були очі, як молодого!" Зірки з сумом згадали померлого космонавта Олексія Леонова

В акаунті "Хору Турецького" також висловили співчуття про втрату великої людини: "Перша в світі людина, яка вийшла у відкритий космос, легенда й гордість країни, двічі Герой Радянського Союзу і великий наш друг! Нам дуже Вас не вистачатиме, Олексій Архиповичу. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", – написали музиканти.

"Були очі, як молодого!" Зірки з сумом згадали померлого космонавта Олексія Леонова

Відомий гуморист Євген Петросян: "Олексій Архипович був дуже добрим, веселим чоловыком з великим почуттям гумору. Знімок було зроблено у 90-х, тоді нам було весело, а сьогодні дуже й дуже сумно. Великий космонавт і не менш велика людина! Коли Олексій Леонов вийшов у відкритий космос, ми з Леонідом Йосиповичем Утьосовим були на гастролях, і Утьосов висловив таку думку: "Але ж немає дієслова про те, як людина літає в космосі. Він там начебто не ходить і не літає. Я пропоную дати таке дієслово: він, тобто космонавт, – леониться!" Але, на жаль, ця пропозиція не здійснилася. У цей скорботний день хочеться висловити співчуття родині, колегам ... та й усьому нашому народові", – написав він.

Олексій Архипович був дуже добрим, веселим людиною з великим почуттям гумору. Знімок зроблений в 90-х, тоді нам було весело ... а сьогодні дуже і дуже сумно. Великий космонавт і не менш велика людина! Коли Олексій Леонов вийшов у відкритий космос, ми з Леонідом Йосиповичем Утьосовим були на гастролях і Утьосов висловив таку думку: "Але ж немає дієслова про те, як людина літає в космосі. Він там начебто не ходить і не літає. Я пропоную дати такий дієслово : він, тобто космонавт, - Леоне! " Але, на жаль, ця пропозиція не здійснилося. У цей скорботний день хочеться висловити співчуття родині, колегам ... та й усьому нашому народові. Царство Небесне! # алексейлеонов # космонавт # евгенійпетросян

Публікація від Євген Петросян (@petrosyanevgeny)

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Леонова стало відомо 11 жовтня. Він був першою людиною, яка вийшла у відкритий космос, а пізніше двічі став Героєм Радянського Союзу.

В одному з останніх інтерв'ю він розповідав, як уникав смерті двічі за життя. Першим випадком був запуск "Союз 11", який завершився трагедіэю, а вдруге потрапив під кулі, які призначалися Леоніду Брежнєву.

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Особи
Євген Петросян Ксенія Собчак Гоша Куценко Олег Газманов Юлія Савічева Ірина Аллегрова
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Светлая память герою, олицетворявшему Русский Мир и человечество планеты Земля !
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