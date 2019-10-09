"Більше зла для Росії!" Популярний репер жорстко висловився про РФ

Російський репер Андрій Меньшиков, відомий під псевдонімом "Лігалайз", випустив кліп на соціально-політичну композицію "Застой 2.0".

Музичне відео опубліковане на YouTube-каналі артиста.

"Пришла пора мне записаться записаться в русофобы

Сказав, что за порогом в моем доме все не слава Богу

Я вижу эталоном дум народа миллионов

Путь пролезть поближе к трону, вылизать царевы ноги", – йдеться у тексті пісні.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Автор пісні заявив, що в Росії триває "холодна громадянська війна", а також пригадав РФ Сирію, Крим і Донбас.

Побольше крови, побольше Солсбери и Сирий

Больше Донбассов, Крымов — больше зла для России

Чтобы вокруг на дух вообще нас не переносили

Чтоб мы от всех закрылись наконец-то во главе с мессией

Наш Светлоликий, о, с колена Подниматель

Дрессировщик с плетью знает, на что время тратить

Питать рефлекс, чтоб славила на автомате

Его собака Павлова — толпа, чье имя избиратель.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний російський репер Oxxxymiron виступив із промовою проти судової системи Російської Федерації. Так, він провів літературні читання "Сядь за текст", у яких взяли участь безліч зірок із РФ.

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