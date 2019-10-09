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9 жовтня • оновлено в 18:27
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"Більше зла для Росії!" Популярний репер жорстко висловився про РФ

2.4т Читати матеріал російською

Російський репер Андрій Меньшиков, відомий під псевдонімом "Лігалайз", випустив кліп на соціально-політичну композицію "Застой 2.0".

Музичне відео опубліковане на YouTube-каналі артиста.

"Більше зла для Росії!" Популярний репер жорстко висловився про РФ
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"Пришла пора мне записаться записаться в русофобы
Сказав, что за порогом в моем доме все не слава Богу
Я вижу эталоном дум народа миллионов
Путь пролезть поближе к трону, вылизать царевы ноги", – йдеться у тексті пісні.

"Більше зла для Росії!" Популярний репер жорстко висловився про РФ

Скріншот із відео

"Більше зла для Росії!" Популярний репер жорстко висловився про РФ

Скріншот із відео

Автор пісні заявив, що в Росії триває "холодна громадянська війна", а також пригадав РФ Сирію, Крим і Донбас.

Побольше крови, побольше Солсбери и Сирий
Больше Донбассов, Крымов — больше зла для России
Чтобы вокруг на дух вообще нас не переносили
Чтоб мы от всех закрылись наконец-то во главе с мессией
Наш Светлоликий, о, с колена Подниматель
Дрессировщик с плетью знает, на что время тратить
Питать рефлекс, чтоб славила на автомате
Его собака Павлова — толпа, чье имя избиратель.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний російський репер Oxxxymiron виступив із промовою проти судової системи Російської Федерації. Так, він провів літературні читання "Сядь за текст", у яких взяли участь безліч зірок із РФ.

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Росія
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hunt andres
hunt andres
Кто это чепушило?
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
А что это за чмо??
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Логично же, что если ты не получил образование и сидишь без работы, то Путин и Россия виноваты. Обычно такие "артисты" от передоза подыхают, когда ты вначале знаменит, у тебя поклонники, а потом ты становишься ненужным
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