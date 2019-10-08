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8 жовтня • оновлено в 13:34
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"BDSM-вечірка?" Лобода розбурхала шанувальників дивним відео

9.8т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, показала шанувальникам дивне відео. На ньому вона робила спортивну вправу в короткому топі та крихітних шортах.

Ролик Лобода розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

hochu.ua

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Лорак запідозрили у вагітності: з'явилося "викривальне" відео

Ох Ах і Ух 😁🤭😂

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

"Так гидко дивитися і читати пости Лободи. Одна вульгарщина", "Якась BDSM-вечірка", "На підлозі це лист від нього? Він попросив вас після прочитання так робити? Що за жорстокі ігри у вас з Тілем?", "21 століття! Століття зовнішньої краси і внутрішньої порожнечі! Іди город копати, д*па!", - пишуть в мережі.

"BDSM-вечірка?" Лобода розбурхала шанувальників дивним відео
"BDSM-вечірка?" Лобода розбурхала шанувальників дивним відео
"BDSM-вечірка?" Лобода розбурхала шанувальників дивним відео
"BDSM-вечірка?" Лобода розбурхала шанувальників дивним відео
"BDSM-вечірка?" Лобода розбурхала шанувальників дивним відео
"BDSM-вечірка?" Лобода розбурхала шанувальників дивним відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лобода позувала в трусах і леопардовій накидці, викликавши суперечки в мережі про моральність.

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Особа
Світлана Лобода
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ОЧКО РАЗМИНАЕТ СВЕТКА -КАЛМОЧА!!!
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