"BDSM-вечірка?" Лобода розбурхала шанувальників дивним відео

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, показала шанувальникам дивне відео. На ньому вона робила спортивну вправу в короткому топі та крихітних шортах.

Ролик Лобода розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Світлана Лобода hochu.ua

"Так гидко дивитися і читати пости Лободи. Одна вульгарщина", "Якась BDSM-вечірка", "На підлозі це лист від нього? Він попросив вас після прочитання так робити? Що за жорстокі ігри у вас з Тілем?", "21 століття! Століття зовнішньої краси і внутрішньої порожнечі! Іди город копати, д*па!", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лобода позувала в трусах і леопардовій накидці, викликавши суперечки в мережі про моральність.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!